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Gram altında yeni tarihi zirve!

Ons altın fiyatı, haftanın son işlem gününe yatay başlarken; gram altın fiyatı tarihi rekorunu yeniledi. Altının gram fiyatı, ons altındaki yatay seyre rağmen, dolar/TL'deki yükselişle tarihi zirvesini 2014 liraya taşıdı.

Ekonomi
  • 02.02.2024 09:59
  • Giriş: 02.02.2024 09:59
  • Güncelleme: 02.02.2024 10:04
Kaynak: Haber Merkezi
Gram altında yeni tarihi zirve!
Fotoğraf: Depophotos

Altının ons fiyatı, dolar endeksi ve ABD tahvil faizlerindeki düşüşlerle 7 haftanın en büyük kazanımını elde etmeye hazırlanıyor.

Ons altın fiyatı, haftanın son işlem gününe yatay bir seyirden başlarken altının gram fiyatı, dolar/TL'deki yükselişle tarihi zirvesini 2.014 liraya taşıdı.

Gram altın saat 10.00 itibarıyla 2.011 liradan alıcı buluyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 3.282 liradan, Cumhuriyet altını ise 13.793 liradan satılıyor.

Dolar/TL güne yükselişle başladı
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