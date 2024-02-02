Gram altında yeni tarihi zirve!
Ons altın fiyatı, haftanın son işlem gününe yatay başlarken; gram altın fiyatı tarihi rekorunu yeniledi. Altının gram fiyatı, ons altındaki yatay seyre rağmen, dolar/TL'deki yükselişle tarihi zirvesini 2014 liraya taşıdı.
Kaynak: Haber Merkezi
Altının ons fiyatı, dolar endeksi ve ABD tahvil faizlerindeki düşüşlerle 7 haftanın en büyük kazanımını elde etmeye hazırlanıyor.
Ons altın fiyatı, haftanın son işlem gününe yatay bir seyirden başlarken altının gram fiyatı, dolar/TL'deki yükselişle tarihi zirvesini 2.014 liraya taşıdı.
Gram altın saat 10.00 itibarıyla 2.011 liradan alıcı buluyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 3.282 liradan, Cumhuriyet altını ise 13.793 liradan satılıyor.
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