Gram altında yüksek seyir
Altının gram fiyatı, yeni güne de değer kazancıyla başlamasının ardından şu sıralarda önceki kapanışının yüzde 0,4 üzerinde, 1.832 liradan işlem görüyor.
Kaynak: AA
Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 1.832 lira seviyesinde işlem görüyor.
Dün, altının ons fiyatındaki yükselişe paralel değer kazanan altının gram fiyatı, günü önceki kapanışının yüzde 1 üzerinde, 1.825 liradan tamamladı.
Altının gram fiyatı, yeni güne de değer kazancıyla başlamasının ardından şu sıralarda önceki kapanışının yüzde 0,4 üzerinde, 1.832 liradan işlem görüyor.
Aynı dakikalarda çeyrek altın 3.150 lira, Cumhuriyet altını da 12.790 liradan satılıyor.
Altının ons fiyatı, yüzde 0,2 artışla 1.985 dolardan işlem görüyor.
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