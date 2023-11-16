Gram altında yükseliş
Altının gram fiyatı yeni güne yükselişle başlamasının ardından saat 10.15 itibarıyla yüzde 0,4 değer kazancıyla 1.814 lira seviyesinde bulunuyor.
Kaynak: AA
Altının gramı, güne yükselişle başlamasının ardından 1.814 lira seviyesinden işlem görüyor.
Dün altının ons fiyatındaki azalışa paralel değer kaybeden altının gram fiyatı, günü önceki kapanışının hemen altında 1.806 liradan tamamladı.
Altının gram fiyatı yeni güne ise yükselişle başlamasının ardından saat 10.15 itibarıyla yüzde 0,4 değer kazancıyla 1.814 lira seviyesinde bulunuyor.
Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 2.990 liradan, Cumhuriyet altını 12.200 liradan satılıyor.
Altının ons fiyatı ise şu sıralarda yüzde 0,35 yükselişle 1.965 dolar seviyesinde bulunuyor.
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