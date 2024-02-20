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Gram altında yükseliş sürüyor

Gram altın fiyatı, yeni güne yükselişle başladı. Altının gramı, saat 10.15 itibarıyla yüzde 0,2 artarak 2 bin 5 lira seviyesinde bulunuyor.

Ekonomi
  • 20.02.2024 10:44
  • Giriş: 20.02.2024 10:44
  • Güncelleme: 20.02.2024 10:48
Kaynak: AA
Gram altında yükseliş sürüyor

Altının gramı, güne yükselişle başlamasının ardından 2 bin 5 lira seviyesinden işlem görüyor.

Altının dün ons fiyatındaki artışa paralel değer kazanan gram fiyatı, günü yüzde 0,3 yükselişle 2 bin 1 liradan tamamladı.

Altının gramı, yeni güne de yükselişle başlamasının ardından saat 10.15 itibarıyla yüzde 0,2 artarak 2 bin 5 lira seviyesinde bulunuyor.

Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 3 bin 360 liradan, Cumhuriyet altını 13 bin 690 liradan satılıyor.

Yükseliş eğilimini üst üste dördüncü işlem gününe taşıyan altının ons fiyatı, şu sıralarda önceki kapanışının yüzde 0,1 üzerinde 2 bin 20 dolar seviyesinde bulunuyor.

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