Gram altında yükseliş sürüyor
Gram altın fiyatı, yeni güne yükselişle başladı. Altının gramı, saat 10.15 itibarıyla yüzde 0,2 artarak 2 bin 5 lira seviyesinde bulunuyor.
Altının gramı, güne yükselişle başlamasının ardından 2 bin 5 lira seviyesinden işlem görüyor.
Altının dün ons fiyatındaki artışa paralel değer kazanan gram fiyatı, günü yüzde 0,3 yükselişle 2 bin 1 liradan tamamladı.
Altının gramı, yeni güne de yükselişle başlamasının ardından saat 10.15 itibarıyla yüzde 0,2 artarak 2 bin 5 lira seviyesinde bulunuyor.
Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 3 bin 360 liradan, Cumhuriyet altını 13 bin 690 liradan satılıyor.
Yükseliş eğilimini üst üste dördüncü işlem gününe taşıyan altının ons fiyatı, şu sıralarda önceki kapanışının yüzde 0,1 üzerinde 2 bin 20 dolar seviyesinde bulunuyor.