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Gramajı düşük ekmek satan fırına ceza

Zonguldak Belediyesi zabıta ekipleri şehir merkezinde fırınlara yaptığı denetimler sonucunda 1 fırına gramajı düşük ekmek üretilip satışa arz edildiğinden dolayı Belediye Emir Yasakları Yönetmeliği gereğince para cezası kesti.

Güncel
  • 01.08.2023 19:18
  • Giriş: 01.08.2023 19:18
  • Güncelleme: 01.08.2023 19:20
Kaynak: iHA
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Gramajı düşük ekmek satan fırına ceza
FOTOĞRAF: İHA

Zonguldak Belediyesi zabıta ekipleri şehir merkezinde fırınlara yaptığı denetimler sonucunda 1 fırına gramajı düşük ekmek üretilip satışa arz edildiğinden dolayı Belediye Emir Yasakları Yönetmeliği gereğince para cezası kesti.

Zonguldak Belediyesine bağlı zabıta ekipleri, şehir merkezinde faaliyet gösteren fırınlara hijyen ve gramaj konusunda denetim yaptı. Denetimlerde kentte faaliyet gösteren bir fırına gramajı düşük ekmek üretilip satışa arz edildiğinden dolayı Belediye Emir Yasakları Yönetmeliği 225. maddesi uyarınca idari para cezası uygulanmak üzere, tutanak tanzim edildi. Öte yandan denetimlerin belirli aralıklarla devam edeceği öğrenildi.

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