Grammeşin'in katili hâlâ iade edilmedi!

Kadıköy'de devrimci öğretmen Bahadır Grammeşin’in kadınlara tacizi engellemek isterken öldürülmesine ilişkin dava bugün görülecek.

Dosyası ayrılan firari sanık Hasan Özcan Türkiye'ye iade edilmediği için hakim karşısına çıkamayacak.

31 yaşındaki Bahadır Grammeşin'in katillerinin yargılandığı davanın firari sanığı Hasan Özcan, Arnavutluk'ta yakalandı. Ancak iadesi hala sağlanmadı. Dolayısıyla Hasan Özcan, bugün İstanbul Anadolu 11. Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkamayacak. Davanın avukatları kendilerine "Mahkemece hakkında kırmızı bültenle arama kararı bulunan ve Arnavutluk'ta yakalandığı bildirilen Hasan Özcan'ın suçluların iadesi anlaşması gereğince iadesi için Adalet Bakanlığı Dış ilişkiler Bölümüne yazılan yazıya henüz cevap verilmediğinden sanık Hasan Özcan duruşmaya katılmayacaktır" yanıtı geldiğini paylaştı. Avukatlar, sanığın Türkiye’ye iade edilmesi için Arnavutluk makamlarına yazı yazılmasını talep edecek.

NE OLMUŞTU?

9 Mayıs 2015'te Kadıköy'de kadınlara yönelik tacizi engellemeye çalışan Grammeşin, kalabalık bir grubun bıçaklı saldırısına uğramış ve hayatını kaybetmişti. Grammeşin'in öldürülmesiyle ilgili davada, Erkan Çınar, Mert Nikelay, Murat Topraktepe, Yahya Burak Ataç ve Cemal Diri 25'er yıl hapis cezasına çarptırılmıştı. Davanın sanıklarından Hasan Özcan ise 17 Mart 2017'deki karar duruşmasında verilen arada firar etmişti. "Kasten öldürme" suçundan yargılanan Özcan'ın firari olması nedeniyle dosyası ayrılmış ve hakkında karar verilmemişti.