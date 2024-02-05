Grammy Ödülleri sahiplerini buldu
Müzik dünyasının en prestijli ödülleri olarak görülen Grammy Ödülleri, dün akşam gerçekleştirilen törenle sahiplerini buldu. 66'ncısı düzenlenen törenin sunuculuğunu dördüncü kez Trevor Noah üstlendi. Taylor Swift dördüncü kez "Yılın Albümü" kategorisinde ödül kazandı.
Müzik dünyasının Oscar'ı sayılan Grammy Ödülleri bu yılki sahiplerini buldu. ABD'li şarkıcı Taylor Swift, "Yılın Albümü" ödülünü dördüncü kez kazanarak rekor kırdı.
66'ncısı düzenlenen törene, Taylor Swift'in yanı sıra Miley Cyrus, SZA ve Billie Eilish'in başını çektiği kadın sanatçılar damga vurdu.
Los Angeles'ta düzenlenen törenin sunuculuğunu dördüncü kez Trevor Noah üstlenirken, Billie Eilish, Billy Joel, Burna Boy, Dua Lipa, Joni Mitchell, Luke Combs, Olivia Rodrigo, Travis Scott ve Miley Cyrus gibi isimler de sahne aldı.
Taylor Swift, dördüncü "Yılın Albümü ödülünü sağlık sorunlarına rağmen törene sürpriz biçimde katılan şarkıcı Celine Dion'dan aldı. Swift böylece, geçmişte üç kez "Yılın Albümü" ödülüne layık görülen Stevie Wonder, Paul Simon ve Frank Sinatra'yı geride bırakmış oldu.
Grammy Ödülleri kazananların listesi şöyle:
YILIN ALBÜMÜ
Taylor Swift – Midnights
YILIN ŞARKISI
Billie Eilish – What Was I Made For?
EN İYİ KLİP
The Beatles - I'm Only Sleeping
YILIN KAYDI
Miley Cyrus – Flowers
EN İYİ YENİ SANATÇI
Victoria Monét
EN İYİ GELENEKSEL POP VOKAL ALBÜMÜ
Laufey - Bewitched
EN İYİ SOLO POP PERFORMANSI
Miley Cyrus – Flowers
EN İYİ GRUP/İKİLİ POP PERFORMANSI
SZA ft. Phoebe Bridgers – Ghost in the Machine
EN İYİ RAP PERFORMANSI
Killer Mike ft. André 3000, Future ve Eryn Allen Kane – Scientists & Engineers
EN İYİ RAP ŞARKISI
Killer Mike ft. André 3000, Future ve Eryn Allen Kane – Scientists & Engineers
EN İYİ RAP ALBÜMÜ
Killer Mike – Michael
EN İYİ R&B PERFORMANSI
Coco Jones - ICU
EN İYİ R&B ŞARKISI
SZA – Snooze
EN İYİ R&B ALBÜMÜ
Victoria Monét – Jaguar II
EN İYİ ROCK ŞARKISI
boygenius – Not Strong Enough
EN İYİ ROCK ALBÜMÜ
Paramore – This Is Why
EN İYİ ROCK PERFORMANSI
boygenius – Not Strong Enough
EN İYİ POP VOKAL ALBÜMÜ
Taylor Swift – Midnight
EN İYİ DANS KAYDI
Skrillex, Fred again.. and Flowdan – Rumble
EN İYİ DANS ELEKTRONİK ALBÜMÜ
Fred again.. – Actual Life 3 (January 1 - September 9 2022)
EN İYİ METAL PERFORMANSI
Metallica – 72 Seasons
EN İYİ KOMEDİ ALBÜMÜ
Dave Chappelle – What’s in a Name?
EN İYİ ALTERNATİF MÜZİK ALBÜMÜ
boygenius – The Record
EN İYİ COUNTRY ŞARKISI
Chris Stapleton – White Horse
EN İYİ COUNTRY ALBÜMÜ
Lainey Wilson – Bell Bottom Country
EN İYİ CAZ VOKAL ALBÜMÜ
Nicole Zuraitis - How Love Begins
EN İYİ COUNTRY PERFORMANSI
Chris Stapleton – White Horse