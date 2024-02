Grammy Ödülleri sahiplerini buldu

Müzik dünyasının en prestijli ödülleri olarak görülen Grammy Ödülleri, dün akşam gerçekleştirilen törenle sahiplerini buldu. 66'ncısı düzenlenen törenin sunuculuğunu dördüncü kez Trevor Noah üstlendi. Taylor Swift dördüncü kez "Yılın Albümü" kategorisinde ödül kazandı.

Müzik dünyasının Oscar'ı sayılan Grammy Ödülleri bu yılki sahiplerini buldu. ABD'li şarkıcı Taylor Swift, "Yılın Albümü" ödülünü dördüncü kez kazanarak rekor kırdı.

66'ncısı düzenlenen törene, Taylor Swift'in yanı sıra Miley Cyrus, SZA ve Billie Eilish'in başını çektiği kadın sanatçılar damga vurdu.

Los Angeles'ta düzenlenen törenin sunuculuğunu dördüncü kez Trevor Noah üstlenirken, Billie Eilish, Billy Joel, Burna Boy, Dua Lipa, Joni Mitchell, Luke Combs, Olivia Rodrigo, Travis Scott ve Miley Cyrus gibi isimler de sahne aldı.

Taylor Swift, dördüncü "Yılın Albümü ödülünü sağlık sorunlarına rağmen törene sürpriz biçimde katılan şarkıcı Celine Dion'dan aldı. Swift böylece, geçmişte üç kez "Yılın Albümü" ödülüne layık görülen Stevie Wonder, Paul Simon ve Frank Sinatra'yı geride bırakmış oldu.

Grammy Ödülleri kazananların listesi şöyle:

YILIN ALBÜMÜ

Taylor Swift – Midnights

YILIN ŞARKISI

Billie Eilish – What Was I Made For?

EN İYİ KLİP

The Beatles - I'm Only Sleeping

YILIN KAYDI

Miley Cyrus – Flowers

EN İYİ YENİ SANATÇI

Victoria Monét

EN İYİ GELENEKSEL POP VOKAL ALBÜMÜ

Laufey - Bewitched

EN İYİ SOLO POP PERFORMANSI

Miley Cyrus – Flowers

EN İYİ GRUP/İKİLİ POP PERFORMANSI

SZA ft. Phoebe Bridgers – Ghost in the Machine

EN İYİ RAP PERFORMANSI

Killer Mike ft. André 3000, Future ve Eryn Allen Kane – Scientists & Engineers

EN İYİ RAP ŞARKISI

Killer Mike ft. André 3000, Future ve Eryn Allen Kane – Scientists & Engineers

EN İYİ RAP ALBÜMÜ

Killer Mike – Michael

EN İYİ R&B PERFORMANSI

Coco Jones - ICU

EN İYİ R&B ŞARKISI

SZA – Snooze

EN İYİ R&B ALBÜMÜ

Victoria Monét – Jaguar II

EN İYİ ROCK ŞARKISI

boygenius – Not Strong Enough

EN İYİ ROCK ALBÜMÜ

Paramore – This Is Why

EN İYİ ROCK PERFORMANSI

boygenius – Not Strong Enough

EN İYİ POP VOKAL ALBÜMÜ

Taylor Swift – Midnight

EN İYİ DANS KAYDI

Skrillex, Fred again.. and Flowdan – Rumble

EN İYİ DANS ELEKTRONİK ALBÜMÜ

Fred again.. – Actual Life 3 (January 1 - September 9 2022)

EN İYİ METAL PERFORMANSI

Metallica – 72 Seasons

EN İYİ KOMEDİ ALBÜMÜ

Dave Chappelle – What’s in a Name?

EN İYİ ALTERNATİF MÜZİK ALBÜMÜ

boygenius – The Record

EN İYİ COUNTRY ŞARKISI

Chris Stapleton – White Horse

EN İYİ COUNTRY ALBÜMÜ

Lainey Wilson – Bell Bottom Country

EN İYİ CAZ VOKAL ALBÜMÜ

Nicole Zuraitis - How Love Begins

EN İYİ COUNTRY PERFORMANSI

Chris Stapleton – White Horse