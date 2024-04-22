Grammy ödüllü Chris Botti İstanbul'da sahne alacak

Grammy ödüllü trompet sanatçısı Chris Botti, 17 Mayıs'ta Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosu’nda sahne alacak. Botti müziğini, "Müziğim her zaman caz, pop ve klasik arasında bir yolculuk vadeder" şeklinde niteliyor.

Grammy ödüllü trompet sanatçısı Chris Botti, 17 Mayıs'ta Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosu’nda konser verecek.

Çağdaş caz trompet sanatçılarından Botti, kariyeri boyunca Sting, Paul Simon, Barbra Streisand, Lady Gaga gibi ünlü isimlerle sahne aldı. Çok sayıda altın ve platin plak kazanan sanatçı, dünyaca ünlü orkestralarla, sahnelerde konserler verdi.

Sanatçı Chris Botti, 41 konserlik dünya turnesinin İstanbul ayağında Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosu’nda hayranlarıyla buluşacak. Konserde Chris Botti, beş özel konuğu ve orkestrasıyla birlikte sahne alacak.

CAZ, POP VE KLASİK ARASINDA BİR YOLCULUK

Botti müziğini, “Müziğim her zaman caz, pop ve klasik arasında bir yolculuk vadeder” sözleriyle anlatıyor. Bu yolculuk, onun müziksel ifadesini ve sınırları zorlama biçimini gözler önüne seriyor.

SANATSAL YENİDEN DOĞUŞ: 'VOL. 1'

Botti, Blue Note Records etiketiyle yayınladığı, caz ve pop müziğin sınırlarını zorladığı son albümü “Vol.1”ı yeni bir başlangıç olarak görüyor. Sanatçı, 60 yaşında kaydettiği albüm için “Dünyadaki birçok şey gibi, kariyerimde de bir yeniden başlama zamanıydı” diyor. Orkestral düzenlemelerin bir kenara bırakıldığı albümde, akustik caz ve klasik standartlara odaklanılarak müziğin sadeliği ön plana çıkarılıyor.

2013'TE GRAMMY ÖDÜLÜ KAZANDI

Sanatçı 2013 yılında “Impressions” albümüyle En İyi Pop Enstrümantal Albüm kategorisinde Grammy Ödülü kazandı. Ayrıca 2008’de “Italia” ve 2010’da canlı kayıt albümü “Chris Botti in Boston” ile üç adaylık aldı. Albümlerinin dördü Billboard caz albümleri listesinde bir numaraya ulaşırken, fiziği ve yaşam stiliyle de dikkat çeken sanatçı, 2004’te People dergisinin “En Güzel 50 İnsan” listesinde yer aldı.

İSTANBUL'DAN SONRA DUBAİ, PARİS VE LONDRA’DA

Daha önce Türkiye’de verdiği kapalı gişe konserlerde müzikseverlerin yoğun ilgisiyle karşılaşan Chris Botti, İstanbul’u her zaman büyülü bulduğunu, dinleyicilerin enerjisinin ise performansını özel kıldığını söylüyor. Sanatçı son olarak 2021’de Atatürk Kültür Merkezi (AKM)’nin açılış konserleri kapsamında İstanbullu müzikseverlerle buluşmuştu.

Botti, 4 Mayıs’ta çıkacağı ve 41 noktayı kapsayan dünya turnesi kapsamında, 17 Mayıs’ta İstanbul’da vereceği konserin ardından; 19 Mayıs’ta Dubai’de, 22 Mayıs’ta Paris’te ve 23 Mayıs’ta Londra’da konser verecek.