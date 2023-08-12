Grevdeki işçileri hedef alan İYİ Partili vekil: Lan yürü git, senin vekilin değilim

İYİ Parti Gaziantep Milletvekili Mehmet Mustafa Gürban, Gaziantep'teki Şireci Tekstil işçilerine destek vererek kendisine tepki gösterenlere, "Nasıl kudurdular hemen", "Lan yürü git", "Senin vekilin değilim" sözleriyle karşılık verdi.

Şireci Tekstil’de işçilerin zam talebinin ardından başlayan grev ve eylemde 2. gün geride kalırken, İyi Partili Mehmet Mustafa Gürban eylem ile ilgili skandal sözlere yer verdi.

İYİ Parti Gaziantep Milletvekili Mehmet Mustafa Gürban grevdeki işçileri hedef alarak “Şu an Gaziantep’te Şireci Tekstil işçileri haklarını talep ederek eylem yapmakta. İşçilerimizin haklı taleplerini kullanarak,işçi kardeşlerimizi provake etmeye çalışan bazı siyasi kesimlerinde orada olduğunu görüyorum. İşçi kardeşlerim provokasyonlara gelip, haklıyken haksız duruma düşmeyin. Ben takip ediyorum süreci” açıklamasında bulundu.

SPK’DAN ALTI AY İŞLEM YASAĞI CEZASI YEMİŞTİ

Gürban iki yıl önce ‘piyasa dolandırıcılığı’ suçlamasıyla Sermaye Piyasası Kurulu’nun (SPK) markajına alınmıştı. Gürban 2021’de SPK’dan ‘piyasa dolandırıcılığı’ndan ceza almıştı. SPK, Gürban’a ‘yapay piyasa oluşumu’nu engellemek için Gürban’a altı ay işlem yasağı da getirmişti