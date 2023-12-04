Grevdeki Özak işçileri: Levi's sorumluluk almıyor

Urfa'da bulunan Özak Tekstil'de yetkili sendikalarından istifa ederek BİRTEK-SEN’e geçen işçilerin, işten çıkarmalara karşı başlattığı grev 8'inci gününde devam etti. Fabrikanın önüne gitmek isteyen işçilere jandarma müdahale etti. Müdahale sırasında BİRTEK-SEN’in örgütlenme uzmanı Deniz Kar gözaltına alındı. Kar, ilerleyen saatlerde serbest bırakıldı.

Urfa'da Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan Özak Tekstil’de sendika değişikliği yaptıkları için işten çıkarmalara maruz kalan işçilerin fabrika önünde gerçekleştirmek istedikleri eyleme jandarma müdahale etti.

Özak Tekstil’de yetkili sendika Öz İplik-İş'ten istifa ederek BİRTEK-SEN’de örgütlenmeye başlayan ve işten atmalar üzerine direnişe geçen işçilerin grevi sekizinci gününde devam ediyor.

Evrensel gazetesinin aktardığına göre Özak Tekstil direnişi başladıktan sonra Şanlıurfa Valiliği'nin ilan ettiği eylem yasağı bittiği halde bugün fabrika önüne gitmek isteyen işçiler yine jandarma engeliyle karşılaştı.

Fabrika önüne giden yol jandarma tarafından kapatıldı.

İşçiler, jandarma barikatının açılmaması üzerine 1. OSB'de bulunan kavşağı trafiğe kapattı.

HEDEP Urfa Milletvekili Ferit Şenyaşar da işçilere destek için alana geldi.

Fabrika önüne gelen Emek Partisi (EMEP) Urfa İl Başkanı Cemalettin Özden, barikat kuran jandarmaya hukuksal dayanak sorduklarını, ardından çıkan arbedede ise jandarmanın biber gazı sıktığını aktardı.

Valiliğin yasak kararının gece itibarıyla sona erdiğini vurgulayan Özden, "Yasal dayanakları olmadan yolu hukuksuzca kestiler. Fabrikada çalışan işçiler, en doğal hakları, fabrikalarının önüde beklemek istiyorlar" dedi.

"İŞÇİLER AÇLIK SINIRI ALTINDA ÇALIŞIYOR, LEVI'S BİR PANTALONU 2 BİN 500 LİRAYA SATIYOR"

Özden, yaptığı yazılı açıklamayla da dayanışma çağrısında bulundu.

Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Açlık sınırı altında çalışan Özak Tekstil işçileri, bir pantolonu en az 2,500 liraya satılan Levi’s e üretim yapıyor. Uluslarasında dayanışma ve boykot çalışması yürütülüyor. İşçileri 8 gündür ekmeği, onuru ve sendika seçme özgürlüğü için yeri gelince copla, barikatlarla, aile baskısı ile mücadele ediyor. Aynı zamanda direnişin sürebilmesi için maddi zorluklarla da mücadele ediyorlar. Sınıf sendikacılığı yürüten BİRTEK-SEN'de örgütlenen işçiler, sendikanın mali gücünü bilerek kendi aralarında da dayanışma içerisindeler. Sendikanın getirdiği çay ocağının yanına karton kutudan bağış kutuları yapıp çay ve tüp masrafını çıkarmaya çalışıyorlar. Özak Tekstil direnişinin sürdürülebilmesi için emekten yana olan bütün dostları ve kurumları Özak Tekstil işçileri ile dayanışmaya çağırıyoruz."

ÖRGÜTLENME UZMANI DENİZ KAR GÖZALTINA ALINDI

İşçilere müdahale eden jandarma, BİRTEK-SEN Örgütlenme Uzmanı Deniz Kar'ı gözaltına aldı. Gözaltı sırasında bir işçi de itilerek yere düşürüldü.

Jandarma müdahalesi sonrası işçiler "İş, ekmek, özgürlük" ve "Direne direne kazanacağız" sloganlarıyla fabrikaya giden iki yolun önünde de oturma eylemi yapmayı sürdürdü. İşçiler kendileri fabrika önüne gidemiyorsa kimsenin gitmemesi gerektiğini ifade etti.

Barikat önüne gelen BİRTEK-SEN Genel Başkanı Mehmet Türkmen de "Biz hakkımız için direnmeye devam edeceğiz. Biz suç işlemiyoruz. Grev kırıcı işçi de alınmasın, bizi de almayın ya da herkesi alın. Ya kimseyi almayın ya da kaldırın bu engeli. İşçiye hakaret edip, küfür edip işçi buna tepki gösterince de 'Alın bunu' diye tehdit etmeyin" dedi.

Özak Tekstil işçileri, jandarmanın kendilerine karşı hukuksuzca barikat kurmasına, zor kullanmasına, dışarıdan getirilen işçilerin grev kırıcı olarak fabrikaya sokulmasına ve BİRTEK-SEN yöneticisinin gözaltına alınmasına tepki gösterdi.

Jandarma tarafından darbedilerek gözaltına alınan BİRTEK-SEN Örgütlenme Uzmanı Deniz Kar, ilerleyen saatlerde serbest bırakıldı.

"HERKESİ LEVI'S FİRMASINA KARŞI HAREKETE GEÇMEYE ÇAĞIRIYORUZ"

BİRTEK-SEN Genel Başkanı Mehmet Türkmen, fabrika önünde yaşananları aktardığı çağrı videosunda, Özak Tekstil'in üretim yaptığı Levi's firmasının bu yaşananlara dair herhangi bir yaptırımda bulunmadığını belirterek Levi's mağazaları önünde Özak Tekstil işçilerinin taleplerini dillendirme çağrısında bulundu, işçilerin direnişine destek verilmesini istedi.

Özak işçileri Türkiye ve dünyadaki emek güçlerine sesleniyor:

Baskıya, mobinge, işten atmaya ve sendika düşmanlığına karşı direnen #ÖzakTekstil işçilerinin sesini duyun, duyurun!

Şu ana kadar işçilerin sesini duymayan Levis’a karşı harekete geçin!#LevisTakeAction pic.twitter.com/7HlO6dkvAv — BİRTEK-SEN (@birlesiktekstil) December 4, 2023

NE OLMUŞTU?

Urfa OSB’de bulunan Özak Tekstil’de yetkili sendika Öz İplik-İş’ten istifa ederek BİRTEK-SEN’de örgütlenmeye başlayan işçiler, BİRTEK-SEN üyesi bir kadın işçinin işten atılması üzerine 27 Kasım'da üretimi durdurarak direnişe başlamıştı.

Urfa Valiliği 29 Kasım'da yaptığı açıklamayla kentteki eylem ve etkinliklerin 2 Aralık saat 23.59'a kadar yasaklandığını duyurmuştu. BİRTEK-SEN ise "Şanlıurfa Valiliği, Özak Tekstil patronunun özel ‘ricası’ üzerine, fabrikadaki tehdit, sendika değiştirme baskısı ve işten atmalara karşı Özak işçilerinin direnişini kırmak için yasak kararı aldı" açıklaması yapmıştı.

Direnişleri sırasında fabrika yönetimi ve Öz İplik-İş tarafından pek çok baskı ve tehdite uğrayan işçilere, yasak kararının ardından direnişin 3'üncü gününde jandarma müdahale etmişti. İşçiler jandarma tarafından coplanırken BİRTEK-SEN Genel Başkanı Mehmet Türkmen ile sendika temsilcileri Çayan Dursun ve Mazlum Ayçiçek de gözaltına alınmıştı. Gözaltına alınan sendika yöneticileri aynı akşam serbest bırakılmıştı.