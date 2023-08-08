Greve yanıt işten atma

TGS ile Sputnik arasında sürdürülen ve grev kararıyla sonuçlanan TİS görüşmelerinin ardından 23 gazeteci işten çıkartıldı. TGS Başkanı Durmuş, ‘küçülme’ iddiasının gerçeği yansıtmadığını belirterek, ‘‘Yaşananlar sendikal baskıdır’’ dedi. Gazeteciler de mücadelelerinin süreceğini vurguladı.

Deniz GÜNGÖR

Türkiye Gazeteciler Sendikası (TGS) ile Rossiya Segodnya Uluslararası Haber Ajansı (Sputnik) arasında sürdürülen Toplu İş Sözleşmesi (TİS) görüşmelerinde anlaşmaya varılamadı. Bunun üzerine grev kararı asıldı. Sputnik, grev kararı açıklamasının ardından sendikalı olan 23 gazeteciyi işten çıkardı. Sendikalı gazetecilerin, ‘küçülme’ gerekçe gösterilerek işten çıkarıldığı ileri sürüldü. Basın emekçilerinin örgütlü olduğu TGS, bugün İstanbul’da saat 11.00’de Sputnik Türkiye ofisinin bulunduğu Süzer Plaza önünde basın açıklaması gerçekleştirecek. Geçtiğimiz haftalarda, İstanbul’da Süzer Plaza, Ankara’da Çukurambar’da basın açıklaması yaparak grev kararını açıklayan Sputnik Türkiye çalışanları, İstanbul ve Ankara bürolarına grev kararını asmıştı.

İşten çıkartılan gazetecilerden Atilla Güner, Radyo Sputnik’te yayınlanan ‘Akşam Postası’nın bittiğini, “Sputnik Radyo yöneticisi bugün beni çağırdı ve ‘Küçülüyoruz, sizi işten çıkardık’ dedi” sözleriyle duyurdu. İşyerindeki çoğunluğun bir süre önce TGS üyesi olduğunu, hak mücadelesi başlattığını ve uzlaşma olmadığı için grev kararı asıldığını söyleyen Güner, “Şu anda çok sayıda sendikalı da işten çıkarılıyor. Bir gün yeni bir mecrada buluşmak üzere hoşça kalın” dedi.

KABUL ETMİYORUZ

İşten çıkarmaların ‘küçülme’ gerekçesiyle gerçekleştirilmesinin inandırıcı olmadığını söyleyen TGS Genel Başkanı Gökhan Durmuş, ‘‘Bunun adı her ne kadar ‘küçülme’ olarak gösterilse de bu yapılan sendikal baskıdır. Sendikayı yok etmeye yönelik bir operasyondur. ‘Küçülme’ kabul edilebilir bir gerekçe değildir’’ dedi. Durmuş TİS görüşmelerinin devam ettiğini söyleyerek, ‘‘TİS görüşmelerinin sürdüğü, sendikanın yetki süreci ve grev aşaması olduğu dönemde işten çıkarmaların ekonomik gerekçe olarak gösterilmesi hiç kimse için geçerli değil’’ ifadelerini kullandı. Sputnik’in İstanbul ofisinin yaklaşık 1 ay önce Süzer Plaza’ya taşındığını hatırlatan Durmuş, ‘‘Ekonomik sebepleri göstermelerinin inandırıcı olmamasının nedeni yaklaşık 1 ay önce en lüks plazaya bürolarını taşınmalarıdır. TİS sürecinde 50 kişi için istediğimiz ücret artışı yüksek ihtimalle buranın 1 aylık kirasının daha altında kalır. Gerçekçi bir gerekçe değil bu’’ diye konuştu. Bugün Sputnik Türkiye’nin bulunduğu Süzer Plaza önünde saat 11.00’de basın açıklaması yapacaklarını belirten Durmuş son olarak şunları aktardı: ‘‘Yarın işten atılan arkadaşlarımızla beraber açıklama yapacağız. Çarşamba günü de Ankara ofisinde benzer bir eylem yapacağız. Bu şekilde işten atmaları kabul etmiyoruz. Bütün arkadaşlarımız işine dönecek ve Sputnik TİS’i imzalayacak ancak çalışma barışı böyle sağlanabilir.’’

MÜCADELEMİZ SÜRECEK

Sputnik İşyeri Temsilcisi Nejdet Eksilmez, ‘‘Biz çalışanlar, sadece ve sadece anayasal hakkımızı kullandık, is veren küçülme gerekçesiyle bugün 23 arkadaşımızın işine son verildiğini bildirdi, isyeri temsilcisi olarak benim için de aynı uygulamaya gidildiği söylendi’’ dedi. Türkiye’de basın emekçileri olarak herkesin sahip çıkması gereken bir süreç yaşadıklarına dikkat çeken Eksilmez, ‘‘Türkiye’de basın emekçileri olarak herkesin sahip çıkması gereken bir süreç yaşıyoruz, bizler sadece sendikalı olduğumuz için işten atıldık, biz çalışanlar olarak, sadece haklarımız peşindeyiz. Bugün işten çıkarılma haberini aldığım zaman doğacak bebeğimin ilk kalp atışlarını duymuştum, artık çocuğum için mücadeleyi daha da büyüteceğim. Anayasal hakkımızı sonuna kadar kullanıp, işimize geri döneceğiz’’ ifadelerini kullandı. Eksilmez şunları aktardı: ‘‘İşten çıkarılanların hepsi sendikalı. Bütün arkadaşlarımız işlerine dönecek. İşyeri barışıyla çalışmak istiyoruz. İşvereni TİS masasına davet ediyor, anayasal hakkımızı savunuyor ve taleplerimizin karşılanmasını istiyoruz.’’

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GAZETE DUVAR'DA TİS

TGS, örgütlü olduğu Gazete Duvar'da üçüncü dönem toplu iş sözleşmesi görüşmelerini sonuçlandırdı. TGS ile Gazete Duvar yönetimi arasında imzalanan toplu iş sözleşmesine göre; ilk altı ay için ücretlere yüzde 46 ila yüzde 139 arası artış, 20 bin 300 TL taban ücret, aylık 2 bin 700 TL yemek parası, aylık 1000 TL evden çalışanlara fatura desteği, 1500 TL gözlük yardımı verilecek.