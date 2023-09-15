Grip aşısı sorgulama: 65 yaş üstü ücretsiz grip aşısı nasıl yaptırılır?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın 65 yaş ve üstü yurttaşlar için ücretsiz grip aşısı uygulaması başlattıklarını açıklamasının ardından 65 yaş üstü ücretsiz grip aşısı nasıl yaptırılır sorusu gündeme geldi. E- Nabız üzerinden grip aşısı sorgulama yapılabildiğini ifade eden Bakan Koca'nın açıklamasıyla 65 yaş üstü ücretsiz grip aşısı nasıl yaptırılır sorusu da yanıtlanmış oldu. İşte ayrıntılar...

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın yaklaşan kış aylarıyla birlikte 65 yaş ve üstü ve kronik hastalığı bulunan yurttaşlara yönelik 15 Eylül'den itibaren ücretsiz grip aşısı uygulamasını başlatacaklarını açıklamasının ardından 65 yaş üstü ücretsiz grip aşısı nasıl yaptırılır sorusu araştırılmaya başlandı. Ücretsiz grip aşısı başvurularının e-nabız üzerinden yapılacağını duyuran Bakan Koca "Grip aşılarımızı mutlaka yaptıralım" dedi. Peki, 65 yaş üstü ücretsiz grip aşısı nasıl yaptırılır? İşte grip aşısı sorgulama ekranı

65 yaş üstü ücretsiz grip aşısı nasıl yaptırılır?

65 yaş ve üstü ve kronik hastalığı bulunan yurttaşlar hekimlerine reçetelerini yazdırıp bu reçeteyle ücretsiz grip aşısını eczanelerden temin edebilecek. Kronik hastalığı olan yurttaşlar ise risk durumlarını e-nabız üzerinden kontrol edip randevu alabilecekler.

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Bakan Koca duyurdu: 65 yaş üstü ücretsiz grip aşısı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklama ile 65 yaş ve üstü ve kronik hastalığı olan tüm yurttaşlara yaklaşan kış ayları ile birlikte ücretsiz grip aşısı programı başlatacaklarını duyurdu. Bakan Koca açıklamasında "15 Eylül'den itibaren 65 yaş ve üstü tüm vatandaşlarımızla 65 yaş altında olup kronik hastalığı bulunan hastalarımız için grip aşısı uygulaması normal takvimiyle başlıyor. Grip aşısı, grip hastalığına yakalanma riskini azaltır, hastalığın şiddetini hafifletir. Grip, özellikle 65 yaş üstüyle kronik hastalığı bulunan kişilerde zatürre, bronşit, sinüzit ve kulak enfeksiyonu gibi komplikasyonlara yol açmaktadır. Grip aşılarımızı mutlaka yaptıralım. Doktorunuza başvurarak reçetenizi yazdırabilirsiniz." dedi.

Grip aşısı ne kadar?

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ödeme listesinde yer almayan grip aşısı Eylül 2023 itibariyle 245 liradır.

Sosyal Güvenlik Kurumu resmi internet sitesinde 25.05.2011 tarihinde "Grip Aşıları" başlıklı yayınlanan duyuruda "Kurumumuz tarafından grip aşıları; tüm risk gruplarına uygulanmaktadır. 65 yaş ve üzerindeki tüm kişilere ve yaşlı bakımevi ve huzurevinde kalan ve bu durumlarını belgelendiren kişilere, aşı için ayrıca bir sağlık raporu düzenlenmesi gerekmemektedir. ifadeleri geçmektedir.