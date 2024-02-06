Grip vakaları için 'ilk 5 gün' uyarısı

Dr. Öğr. Üyesi Gökmen Alpaslan Taşkın, influenzanın (grip) damlacık yoluyla (öksürme, hapşırma) veya yüzeylere dokunulduğu taktirde bulaştığını kaydetti. Bulaş için ilk 5 günün en riskli dönem olduğunu belirten Taşkın, "Ellerinizi sık sık ılık su ve sabunla yıkayın" dedi.

Medipol Üniversitesi Çamlıca Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Bölümü’nden Dr. Öğr. Üyesi Gökmen Alpaslan Taşkın, influenza virüsünün, damlacık yoluyla (öksürme, hapşırma) veya yüzeylere dokunulduğu taktirde bulaştığını kaydetti.

Taşkın, öksürürken ya da hapşırırken mendile veya dirsek içine öksürülmesi gerektiğini belirterek, "Elimize bulaşan virüslerle dokunduğumuz her yeri kontamine etmeliyiz. Grip, genellikle kendi kendine iyileşir ancak kimi insanları da ciddi şekilde hasta edebilir. Eğer uzmanlar tarafından tavsiye ediliyorsa, grip aşısı olmak oldukça önemlidir" ifadelerini kullandı.

Küçük yaştaki çocuklarda özellikle dirençli ateş ve halsizlik ön planda ise influenzanın akla gelmesi gerektiğini aktaran Taşkın, çocuklarda ani başlayan yüksek ve dirençli ateşin, boğaz ağrısının, baş ağrısının, öksürüğün, yaygın kas ve eklem ağrısının, kusma ve ishalin görülebileceğini bildirdi.

ZATÜRREYE SEBEP OLABİLİYOR

Taşkın, küçük yaştaki çocuklarda özellikle dirençli ateş ve halsizlik ön planda ise bunun influenza olduğunu, influenza virüsünün zatürreye (pnömoni) sebep olabileceği uyarısında bulundu.

Influenzaya bağlı bir diğer komplikasyonda kas iltihabı olduğunu bilgisini paylaşan Taşkın, bu durumda çocuğun ayakta duramayacak kadar veya yürümekte zorlanacak kadar ağrı hissedebileceğini ve kas iltihabı teşhisi konabileceğini ifade etti.

İLK 5 GÜN EN RESKLİ DÖNEM

Taşkın, gribin oldukça bulaşıcı olduğuna dikkati çekerek, bulaş için ilk 5 günün en riskli dönem olduğunu aktardı.

Virüsün elde ve yüzeylerde 24 saate kadar yaşayabildiğini belirten Taşkın, "Ellerinizi sık sık ılık su ve sabunla yıkayın, öksürürken veya hapşırırken ağzınızı ve burnunuzu bir mendille kapatın, kullandığınız mendilleri olabildiğince çabuk çöpe atın, ateşiniz yüksekse veya kendinizi gündelik aktivitelerinizi yapacak kadar iyi hissetmiyorsanız evde kalmaya çalışın ve diğer insanlarla temastan olabildiğince kaçının" önerilerinde bulundu.