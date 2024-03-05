Grönlandlı kadınlardan ‘doğum kontrolü’ davası

Haber Merkezi

Grönlandlı bir grup kadın, 1966-1970 yılları arasında kadınlar ve en küçüğü 13 yaşındaki kız çocuklara rıza ve bilgileri dışında rahim içi doğum kontrol cihazı takılması hakkında dava açtı. Kadınlar, Danimarkalı yetkililerin 1960'lı yıllarda bilgileri ve rızaları olmadan kendilerine uyguladığı doğum kontrolü sebebiyle mahkemeye başvurarak tazminat talep etti.

Reuters haber ajansının aktardığına göre, Danimarkalı yayıncı DR, 2022 yılında yaptığı haberde, 1966-1970 yılları arasında kadınlar ile en küçüğü 13 yaşında olmak üzere kız çocuklara 4 bin 500 rahim içi doğum kontrol cihazı takıldığını ortaya çıkarmıştı.

1953 yılına kadar Danimarka'nın sömürgesi olan 57 bin nüfuslu Grönland, şu anda Danimarka'nın yarı egemen toprağı durumunda. Danimarka, 1950'li yıllarda Grönlandlı çocukların bir 'deney için' Danimarka'ya getirilmesi ile ilgili olarak 2022'de özür dilemişti. İzinsiz doğum kontrol kampanyasına ilişkin olarak ise şu anda 70 ila 80'li yaşlarında olan bir grup kadının her biri 300 bin Danimarka kronu (43 bin ABD doları) tazminat talebinde bulunmuştu. Davacı kadınların avukatı Mads Pramming, Reuters'a yaptığı açıklamada, "Müvekkillerim, iradelerine aykırı bir biçimde kendilerine spiral takıldığı için bir insan hakları ihlaline maruz kaldıklarına inanıyor; çoğu, (olay yaşandığında) çocuktu." dedi.