"Grup elemanları" Meclis gündeminde: CHP'li Pala'dan Fahrettin Koca'ya 4 soru

TBMM, Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu Üyesi CHP'li Kayıhan Pala, aile sağlığı merkezlerinde iş güvencesi olmaksızın istihdam edilen grup elemanlarının sorunlarını Meclis gündemine taşıdı. Grup elemanlarının özlük ve mali haklarının iyileştirilmesi, çalışma koşulları gibi sorunlarının çözümü için herhangi bir çalışma olup olmadığını soran Pala, Sağlık Bakanı Koca tarafından yanıtlanması istemiyle bir soru önergesi verdi.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Bursa Milletvekili Kayıhan Pala, aile sağlığı merkezlerinde iş güvencesi olmaksızın istihdam edilen grup elemanları (hemşire, ebe, acil tıp teknisyeni, tıbbi sekreter, temizlik elemanı vb) için Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın yazılı olarak cevaplaması için soru önergesi verdi.talebiyle bir soru önergesi verdi.

Sağlık çalışanlarının özlük haklarındaki düşüklüğün ülkemizdeki sağlık sisteminin en temel sorunlarından biri olduğunu belirten Pala, grup elemanlarının aile sağlığı merkezlerinde kamu çalışanı olarak istihdam edilip edilmeyeceğine ilişkin herhangi bir çalışma olup olmadığını sordu.

Pala ayrıca özlük ve mali haklarının iyileştirilmesine yönelik çalışmalar hakkında da bilgi istedi.

Pala, şu soruları yöneltti:

• Türkiye’de grup elemanı olarak aile sağlığı merkezlerinde çalışan personel sayısı kaçtır?

• Değişik mesleklerde grup elemanı olarak görev yapan sağlık çalışanlarının görev tanımları, yetki ve sorumlulukları nelerdir?

• Özveriyle görev yapan grup elemanlarının hak mağduriyetlerinin giderilmesi, özlük ve mali haklarının iyileştirilmesi hususunda bakanlığın herhangi bir çalışması var mıdır?

• Grup elemanlarının, aile sağlı merkezlerinde, Sağlık Bakanlığı tarafından kamu çalışanı olarak istihdam edilmesine ilişkin bakanlığın herhangi bir planı var mıdır?