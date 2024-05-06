'Grup seks' iddiasına fabrikadan açıklama: Böyle bir olay olmadı

Kocaeli’de bulunan Federal Mogul fabrikasında 4 çalışanın 'grup seks' yaparken yakalandığı iddia edildi. Söz konusu iddia hakkında fabrikadan açıklama geldi. Açıklamada, "İlgili Fabrikamızda bahse konu olay gerçekleşmemiş olup, buna bağlı olarak iş akdinin feshi de söz konusu değildir" denildi.

Kocaeli’nin Kartepe ilçesinde Arslanbey’de faaliyet gösteren Federal Mogul fabrikasındaki 'grup seks' iddiaları gündemdeki yerini korurken, fabrikadan "Böyle bir olay olmadı" açıklaması geldi.

Bağımsız Kocaeli gazetesinden Uğur Enç’in haberine göre, gece vardiyasında 4 çalışanın 'grup seks' yaparken yakalandığı, fabrika yönetiminin kamera kayıtlarını inceledikten sonra 4 çalışanla ilgili soruşturma başlattığı ve soruşturma sonunda 4 işçinin iş akdinin feshedildiği iddia edilmişti.

FABRİKADAN AÇIKLAMA

Söz konusu iddia hakkında fabrikadan açıklama geldi.

Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"3 Mayıs 2024 Cuma Günü bir yerel haber portalında şirketimizle ilgili yayımlanan ve daha sonra da bu yayın temelinde, bazı basın yayın kuruluşlarında ve sosyal medya ortamlarında yayılan asılsız bir haberin gündemi meşgul ettiğini üzülerek takip etmekteyiz.

Öncelikle belirtmek isteriz ki ‘Federal Mogul’da Grup Seks Skandalı’ başlıklı haber kesinlikle gerçeği yansıtmamaktadır. İlgili Fabrikamızda bahse konu olay gerçekleşmemiş olup, buna bağlı olarak iş akdinin feshi de söz konusu değildir.

Şirketimizin kurumsal itibarını zedeleyen bu tür asılsız haberlere ve buna bağlı olarak gerçekleşen paylaşımlara itibar edilmemesini önemle rica ederiz. Ayrıca bu süreçte gerek hukuki gerekse de diğer haklarımız korunacak şekilde gerekli çalışmaların titizlikle yürütüldüğünü de ifade etmek isteriz. Kamuoyunun takdirine saygılarımızla sunarız.”