GSB 1453 personel alımı başvuru nereden yapılır? GSB yurt yönetim personel alımı şartları nelerdir?
Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) 1453 personeli istihdam etmek üzere alacağını duyurmasının ardından adaylar GSB 1453 personel alımı başvuru nereden yapılır sorusunu gündeme getirdi. GSB yurt yönetim personel alımı şartlarının neler olduğu da adaylar arasında bir diğer gündem maddesi. Peki, GSB 1453 personel alımı başvuru nereden yapılır? GSB yurt yönetim personel alımı şartları nelerdir? İşte detaylar...
Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) 1453 personel alımı 6-10 Ekim tarihleri arasında sürerken işe başvuracak adaylar arasında GSB 1453 personel alımı başvuru nereden yapılır sorusu gündeme geldi. İnternet üzerinden gerçekleştirilen başvurular sürecinde adaylar ayrıca GSB yurt yönetim personel alımı şartları nelerdir sorusunu da aratıyor. Peki, GSB 1453 personel alımı başvuru nereden yapılır? GSB yurt yönetim personel alımı şartları nelerdir? İşte detaylar...
GSB 1453 personel alımı başvuru nereden yapılır?
GSB 1453 personel alımı başvuruları kurumun resmi internet sitesi olan https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr adresi üzerinden gerçekleştiriliyor. Başvuru ekranına gitmek için aşağıdaki bağlantıya tıklayabilrisiniz.
GSB 1453 personel alımı başvuru ekranı
GSB yurt yönetim personel alımı şartları nelerdir?
Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) yurt yönetim personel alımı şartları kurumun resmi internet sitesinde şu şekilde açıklandı:
- Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
- 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48’inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinin 4, 5, 6 ve 7’nci alt bentlerinde belirtilen şartları taşımak,
- Başvuru tarihinin son günü itibarıyla 18 yaşını tamamlamış olmak,
- Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almamak, (Dul ve yetim aylığı hariç)
- 2022 yılı KPSS sınavına girmiş ve belirtilen puan türünde asgari 60 (altmış) puan almış olmak,
- Tercih edilecek her grup için yukarıdaki tabloda aranan nitelikleri taşıyor olmak,
- Herhangi bir kamu kurumunda çalışmakta iken görevden veya meslekten ihraç edilmemiş olmak,
- Sözleşmeli personel olarak çalışmakta iken sözleşme esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmesi feshedilenler veya sözleşme dönemi içinde sözleşmeyi tek taraflı feshedenlerin, sözleşme fesih tarihinin üzerinden bir yıl geçmiş olmak,
- Görevini devamlı yapmaya engel sağlık sorunu bulunmamak,
- Tam zamanlı çalışmaya engel durumu bulunmamak,
- Arşiv araştırması olumlu sonuçlanmak.
GSB sözlü sınav, mülakat konusu ve içeriği
Başvuru işleminin ardından ilk aşamayı başarıyla geçen adaylar Ankara'da gerçekleşecek olan sözlü sınav, mülakata alınacak. Peki, GSB sözlü sınav, mülakat konusu ve içeriği neler? İşte GSB sözlü sınav, mülakat konusu ve içeriği:
- Görevin gerektirdiği mesleki alan bilgisi (Genel mevzuat ile Bakanlığımız mevzuatı vb.) (50 puan),
- Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü (10 puan),
- Liyakati, temsil kabiliyeti, tutum ve davranışlarının göreve uygunluğu (10 puan),
- Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı (10 puan),
- Genel kültürü ve genel yeteneği (10 puan),
- Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı (10 puan), konularından 100 puan üzerinden değerlendirmeye tabi tutulacaktır.