GSB 1453 personel alımı başvuru nereden yapılır? GSB yurt yönetim personel alımı şartları nelerdir?

Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) 1453 personeli istihdam etmek üzere alacağını duyurmasının ardından adaylar GSB 1453 personel alımı başvuru nereden yapılır sorusunu gündeme getirdi. GSB yurt yönetim personel alımı şartlarının neler olduğu da adaylar arasında bir diğer gündem maddesi. Peki, GSB 1453 personel alımı başvuru nereden yapılır? GSB yurt yönetim personel alımı şartları nelerdir? İşte detaylar...

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