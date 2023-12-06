GSB bürokratı KYK idari binasında kendisine 'özel oda' yaptırdı: Günlük 9 lira, aylık 276 lira ödüyor

GSB bürokratı Süleyman Şahin Ankara'daki Tahsin Banguoğlu Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) Erkek Öğrenci Yurdu'nun yerleşkesi içinde bulunan idari binada; “kendisine özel oda yaptırdığı” iddia edildi. Kendisini öğrenci gibi gösterip günlük 9 aylık 276 liraya kalan Şahin, "Burası misafirhane. Benim dışımda da kalan arkadaşlar var. Ben mütevazi bir insanım. Neyse ücretini ödüyoruz" yanıtını verdi. Yurt idaresi ise “Bizim misafirhanemiz yok, burası öğrenci yurdu” dedi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürü Süleyman Şahin'in, Ankara'daki Tahsin Banguoğlu Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) Erkek Öğrenci Yurdu'nun yerleşkesi içinde bulunan idari binada; “kendisine özel oda yaptırdığı” iddia edildi.

Şahin’in, Ankara Çankaya ilçesinde bulunan Tahsin Banguoğlu Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) Erkek Öğrenci Yurdu'nda bulunan idari binada kendisine özel oda yaptırdığı öne sürüldü.

Yurttaki özel odanın iki odanın yıkılarak birleştirilmesiyle inşa edildiği belirtildi. Şahin, kaldığı odanın bedelini ödemek için kendisini bir öğrenci odasında kalıyormuş gibi gösterdiği ve konaklama için günlük 9 lira, aylık ise 276 lira ödediği ortaya çıktı. Belgede, 4 Mayıs 2023 ve 6 Temmuz 2023 tarihinde 276 lira ödediği görüldü.

Fotoğraf: ANKA

"BENDEN ÖNCE YAPILMIŞ BİR MİSAFİRHANE"

Süleyman Şahin, “oda” ile ilgili soruları yanıtladı.

Şahin, “Ben sizi misafir edeyim. Benden önce yapılmış bir misafirhane. Benim dışımda da misafirler kalıyor. Gelirseniz gösteririm. Ben 5 yıldan beri Ankara'dayım, ben kalmıyordum zaten. Ben son bir yıldan beri burada kalıyorum. Bana özel yapılan bir şey yok. Burada yurt müdürümüz size bütün odaları gezdirir” dedi.

Günlüğü dokuz liraya kaldığı iddiası kendisine sorulduğunda Şahin, “Hayır, öyle bir şey olur mu? Ücreti neyse, bilmiyorum. Kaldığımız zaman ödüyoruz. 9 liraya nerde, 9 liralık bir rakam var mı? Bunlar çok ayıp şeyler. Burası en standart kamu kurumunun misafirhanesi. Ben mütevazi bir insanım. Kim söylüyorsa çok ayıp" diye konuştu.

Fotoğraf: ANKA

Kendisinin orada kalmasının, ödeme yapmasının resmi bir işlem olup olmadığına ilişkin soruyu yanıtlayan Şahin, “Gayri resmi değil tabi. Neyse ücretini ödüyoruz. Kalmadığı günlerin parasını da ödüyoruz. Ben mesela bu hafta 3 gün kaldım, il dışındaydım. 7 günlük para yatırdım" ifadelerine yer verdi.

Devlet kayıtlarında misafirhane olarak geçiyor mu diye sorulduğunda da "Geçiyor herhalde. Benden öncekiler de kalıyordu, ben de geldim kaldım. Ben kendime misafirhane açmadım. Bana 'burada kalacaksınız' denildi, ben de kaldım. Diğer arkadaşların da odası var. Burası standart devlet kurumunun misafirhanesi. Ücreti mukabilinde gelip kalan arkadaşlarımız var. İl müdürlüklerinden gelen kalan arkadaşlarımız var" dedi.

Fotoğraf: ANKA

YURT YÖNETİMİ 'MİSAFİRHANE' İDDİASINI YALANLADI

Şahin’in “Burası standart devlet kurumunun misafirhanesi” sözlerinin sorulduğu yurt yönetimi de “Devlet memurları kanununa tabiyiz. Basına izinsiz demeç verme yetkim yok. Genel müdürlükten ya da il müdürlüğünden demeç alabilirsiniz" diyen bir yurt yöneticisi, “Bizim misafirhanemiz yok, burası öğrenci yurdu” dedi.