GSS borcu olanların hizmetten yararlanma hakkı 31 Aralık 2024'e uzatıldı

Genel Sağlık Sigortası (GSS) borcu olanlarla ilgili yeni düzenleme yapıldı. Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile, GSS borcu olanların Sağlık Bakanlığı'na kurumlar ile üniversite hastanelerinde verilen sağlık hizmetinden yararlanma hakkı süresi 31 Aralık 2024 tarihine kadar uzatıldı.

Genel Sağlık Sigortası (GSS) borcu olanlarla ilgili yeni düzenleme yapıldı. Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile, GSS borcu olanların Sağlık Bakanlığı'na kurumlar ile üniversite hastanelerinde verilen sağlık hizmetinden yararlanma hakkı süresi 31 Aralık 2024 tarihine kadar uzatıldı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, şu ifadelere yer verdi:

"Genel Sağlık Sigortası (GSS) prim borcu olan vatandaşlarımızın, Bakanlığımıza bağlı sağlık kurumları ile Üniversite Hastanelerinde verilen sağlık hizmetlerinden yararlanma hakları Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile 31 Aralık 2024 tarihine kadar uzatılmıştır."