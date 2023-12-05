GTA 6'nın merakla beklenen fragmanı yayımlandı

Rockstar Games, merakla beklenen GTA 6 fragmanını YouTube üzerinden yayınladı.

Rockstar Games, 12 yıllık aradan sonra oyunseverlerin karşısına GTA VI ile çıkmaya hazırlanıyor. Şirketin X hesabından serinin yeni oyununun tanıtımı yayımlanırken GTA VI'nın çıkış tarihi de açıklandı.

Seride son olarak 2013 yılında GTA 5 ile oyun severlerin karşısına çıkan ve hala hatırı sayılır sayıda insanın oynadığı oyunun yaratıcısı Rockstar Games, hayranlarına müjdeli haberi verdi.

Dün şirketin X hesabından yapılan paylaşımla, 5 Aralık'ta, TSİ 17.00'da GTA VI'nın tanıtımının yayımlanacağı duyurulmuştu.

Ancak Rockstar Games, oyun görüntülerinin sızmasının ardından bir hamle yaptı ve GTA 6'nın fragmanını erken yayımladı.

Tanıtımda Lucia isimli bir karakter yer alırken görüntülerden oyunun Vice City'de geçtiği görülüyor. Tanıtım sonunda ise yeni oyunun 2025 yılında piyasaya sürüleceği bilgisi yer alıyor.

Öte yandan ilk olarak PlayStation ve Xbox konsollarına çıkış yapacağı belirtilen GTA 6'nın 1 yıl sonra PC kullanıcıları için çıkış yapacağı vurgulandı.

VICE CITY'DE HAYAT DURMAYACAK

Ayrıca Vice City'de geçeceği duyurulan oyunda sahiller GTA 5'e kıyasla çok daha fazla NPC ile dolu olacak.

Oyunda gece olduğunda gerçek hayata benzeyen yeni bir aydınlatma teknolojisi kullanıldı ve gündüz geçişlerinde daha gerçekçi olması sağlandı.

GELİR BEKLENTİSİ 8 MİLYAR DOLAR

Yapımcı şirket Take Two, GTA 6'nın çıkışıyla birlikte 2024 mali yılında 8 milyar dolarlık gelir beklentisinde olduğunu da açıkladı.

Oyun 2 milyar dolarlık yapım maliyeti ile en pahalı eğlence ürünü olmuştu.