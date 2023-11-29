GTÜ'de güvenlik görevlisi hayatını kaybetmişti: Eğitim Sen Gebze Şubesi'nden açıklama

Gebze Teknik Üniversitesi’nde güvenlik emekçisi olarak çalışan Bünyamin Aygen, 26 Kasım’da iş yerinde önce rahatsızlanarak ardından kalp krizi geçirerek vefat etti. Durumla ilgili açıklama yapan Eğitim Sen Gebze Şubesi, bunun bir iş cinayeti olduğunu vurguladı.

26 Kasım Pazar günü güvenlik emekçisi olarak çalıştığı Gebze Teknik Üniversitesi’nde geçirdiği kalp krizi geçirerek hayatını kaybeden Bünyamin Aygen hakkında Eğitim Sen Gebze Şubesi açıklama yaptı.

Kocaeli'deki Gebze Teknik Üniversitesi'nde rahatsızlanan, amiri tarafından hastaneye götürülen fakat hastanedeki sıra nedeniyle görevinin başına geri gelen Aygen, kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti.

Eğitim Sen Gebze Şube VIII. Dönem Yürütme Kurulu, olay hakkında açıklama yaptı.

Yapılan açıklamada, 5188 sayılı Özel Güvenlik Görevlileri Kanunu’nda "kamu güvenliğini tamamlayıcı mahiyetteki özel güvenlik hizmetlerinin yerine getirilmesinde” çalışan güvenlik görevlilerinin, kamu emekçileri olarak tanımlandığını hatırlatırken ‘‘5510 sayılı Kanunun 13. maddesinde belirtildiği üzere iş kazası; sigortalının işyerinde bulunduğu sırada meydana gelen olaya denmektedir" vurgusu yapıldı.

Bu nedenle Bünyamin Aygen’in ölümünün bir iş cinayeti olduğuna dikkat çekildi.

Açıklamada "Aygen’in hayatını kaybetmesi salt bir işçi cinayeti olarak değerlendirilemez. Kamuda uygulanmayan işçi sağlığı ve iş güvenliği önlemleri de bu cinayete neden olarak düşünülmelidir. Kamu kurumları ve 50’den az çalışanı olan tehlikeli işyerlerinde 11. kez ertelenerek, kamu çalışanlarının sağlık ve güvenlikleri AKP iktidarı ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından görmezden gelinmiştir. Görevi başında hayatını kaybeden güvenlik emekçileri de aslında işçi sınıfının ölümle imtihan edildiği çalışma koşulları karşısında, işçi cinayeti olarak adlandırılması gerekir. Bu durumda güvenlik emekçisi Bünyamin Aygen alın teriyle çalışırken işçi cinayetine kurban edilen işçi sınıfının bir “şehidi” olarak düşünülmelidir" ifadeleri kullanıldı.

AMBULANS ÇAĞRILMADI

5510 sayılı Kanunun 32-34. maddelerini esas alacak şekilde ve 5188 sayılı Kanunun 15. maddesinde belirtilen “iş sözleşmesi, toplu iş sözleşmesi veya 2330 sayılı Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanun hükümleri" dışında, ailesine üniversite tarafından doğrudan mahkeme yoluna gitmeden tazminat verilmesi gerektiğine dikkat çekildi.

Ambulans çağrılmadan doğrudan amiri tarafından hastaneye götürülmesi nedeniyle Aygen, hastanede sıra beklemek durumunda kaldı.

Açıklamada, AKP iktidarının sağlıktaki özelleştirme politikalarıyla devlet hastanelerinin acil kliniklerini iş göremez durumda bıraktığı belirtildi.

Eğitim Sen Gebze Şubesi, Aygen’in ailesine ve mesai arkadaşlarına baş sağlığı dilerken "Rahatsız olduğu halde izin alamadığı için bir doktorla görüşmeyip doğrudan eczaneden kendisi için tanımladığı ağrısına ilişkin ilaç alarak tekrar görev yerine gelmesi/getirilmesi, görev bölgesinde tek başına kalmış olması ve kriz geçirdiği sırada yanında kimsenin olmaması hasebiyle dikkat ve özen yükümlüğüne aykırı fiiller oluşmuştur. Tüm bu durumlar ortada şüpheli bir iş kazasının olduğu durumunu ortaya çıkarmaktadır. Hasta olduğu halde çalışmak zorunda kalan bir güvenlik emekçisinin daha aramızdan ayrılmasını asla kabul etmiyoruz. Üniversite yönetimi dahil, sorumlular hakkında idari ve adli soruşturma açılmasını talep ediyoruz" açıklamasında bulundu.