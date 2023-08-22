Guardiola, Barcelona'da sırt ameliyatı oldu

Manchester City Teknik Direktörü Guardiola, sırtından ameliyat olmak için İspanya'nın Barcelona kentine uçtu. Guardiola'nın yokluğunda yardımcısı Juanma Lillo'nun takımın başında bulunacağı aktarıldı.​​​​​​​

İngiltere Premier Lig ekibi Manchester City'de teknik direktör Pep Guardiola'nın sırtından ameliyat edildiği ve tecrübeli çalıştırıcının 4-16 eylül tarihlerindeki milli maç arasından sonra takımın başında yer alabileceği duyuruldu.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Pep Guardiola, bugün sırt probleminden dolayı rutin bir ameliyata alındı" denildi.

52 yaşındaki İspanyol teknik adamın son dönemde şiddetli sırt ağrısı çektiği belirtilerek, "Acil ameliyat için Barcelona'ya uçtu ve operasonu başarılı geçti. Pep artık Barcelona'da iyileşip rehabilite edilecek" ifadeleri kullanıldı.

Guardiola'nın yokluğunda yardımcısı Juanma Lillo'nun takımın başında bulunacağı aktarıldı.​​​​​​​