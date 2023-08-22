Giriş / Abone Ol
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi

Guardiola, Barcelona'da sırt ameliyatı oldu

Manchester City Teknik Direktörü Guardiola, sırtından ameliyat olmak için İspanya'nın Barcelona kentine uçtu. Guardiola'nın yokluğunda yardımcısı Juanma Lillo'nun takımın başında bulunacağı aktarıldı.​​​​​​​

Spor
  • 22.08.2023 16:07
  • Giriş: 22.08.2023 16:07
  • Güncelleme: 22.08.2023 16:16
Kaynak: AA
Abone Olgoogle-news
Guardiola, Barcelona'da sırt ameliyatı oldu
Fotoğraf: AA

İngiltere Premier Lig ekibi Manchester City'de teknik direktör Pep Guardiola'nın sırtından ameliyat edildiği ve tecrübeli çalıştırıcının 4-16 eylül tarihlerindeki milli maç arasından sonra takımın başında yer alabileceği duyuruldu.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Pep Guardiola, bugün sırt probleminden dolayı rutin bir ameliyata alındı" denildi.

52 yaşındaki İspanyol teknik adamın son dönemde şiddetli sırt ağrısı çektiği belirtilerek, "Acil ameliyat için Barcelona'ya uçtu ve operasonu başarılı geçti. Pep artık Barcelona'da iyileşip rehabilite edilecek" ifadeleri kullanıldı.

Guardiola'nın yokluğunda yardımcısı Juanma Lillo'nun takımın başında bulunacağı aktarıldı.​​​​​​​

40 yaşındaki Pepenin sözleşmesi bir yıl daha uzatıldı
Pep Guardiola ikinci kez "üçleme" peşinde
BirGün'e Abone Ol