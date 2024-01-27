Guardiola'dan Klopp mesajı

Manchester City teknik direktörü Pep Guardiola, sezon sonunda Liverpool'dan ayrılacağını duyuran Jurgen Klopp için övgü dolu sözler kullanırken kendi geleceğiyle ilgili de mesaj verdi.

Manchester City teknik direktörü Pep Guardiola, sezon sonunda Liverpool'dan ayrılacağını duyuran Jurgen Klopp için "O kesinlikle inanılmaz bir menajer. Aynı zamanda inanılmaz bir insan. Onu özleyeceğim" dedi.

Klopp'un bırakma kararına biraz şaşırdığını belirten Guardiola, Liverpool ve Dortmund'da çalıştığı süre boyunca en büyük rakibi olduğunu dile getirdi. Guardiola, "Sezon sonunda, o ayrıldığında bizim de bir parçamızın ayrılacağını hissediyorum" dedi.

Klopp'un, "Enerjim bitti" sözlerini de değinen Guardiola, "Tüm menajerler yorgun hissediyor. Onca yıl ve aynı yerde geçen çok uzun yıllar. Bunu anlıyorum. Barcelona'da bunu hissettim, bu yüzden onu dinlediğimde ne demek istediğini anladım" şeklinde konuştu.

Kendi geleceğiyle ilgili konuşan 53 yaşındaki teknik direktör, "Ben iyiyim. Bunu bir yıl daha yapmak ve belki de sözleşmemi uzatmak istiyorum" dedi.