Gücücek Koyu’na Çeşme Belediyesi talip oldu

İzmir'in Çeşme ilçesinde bulunan Gücücek Koyu'nda plaj işletmesine karşı çıkan bölge sakinleri, ihalenin iptal edilmesi için mücadele ederken Çeşme Belediyesi plaja talip oldu. Çeşme Belediye Başkanı Ekrem Oran, "Gücücek Halk Plajı olarak Çeşme Belediyesi’nin işletmesini istiyoruz" dedi.

BİRGÜN EGE

İzmir’in turistik ilçesi Çeşme’de bulunan Gücücek Koyu’nun “beach club” olması için ihaleye çıkılmasının ardından bölge sakinleri ihalenin iptal edilmesi için mücadele ediyor. Bu mücadele sürerken, Çeşme Belediyesi plaja talip oldu.

Gücücek Plajı'nın belediye bünyesinde koruyucu, sürdürülebilir anlayışla, ücretsiz ve halka açık olmasını sağlamak amacıyla Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na resmi yollardan talepte bulunan Çeşme Belediye Başkanı M. Ekrem Oran yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, "Son dört yıl içerisinde dünyaca ünlü Ilıca Plajımız dahil olmak üzere ilçemizdeki beş plajın işletmesini Çeşme Belediyesi olarak devraldık ve işletiyoruz. Her yaz, plajlarımızda milyonlarca vatandaşlarımıza ücretsiz bir şekilde hizmet veriyoruz. Gücücek Plajımız dahil olmak üzere dört plajımızın daha sosyal belediyecilik anlayışı ile Çeşme Belediyesi tarafından işletilmesi için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na resmi yollardan talepte bulunduk Bakanlığımızın bu haklı talebimize olumlu dönüş yapacağını umut ediyoruz. Plajlarımızın belediye bünyesinde koruyucu, sürdürülebilir anlayışımızla, ücretsiz ve halka açık olması tek temennimizdir" ifadeleri yer aldı.