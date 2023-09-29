Guernica’yı alçıyla kapattılar

Mustafa KÖMÜŞ

İstanbul Beykoz’da bulunan Mehmet Emin Pulatkonak Ortaokulu/İmam Hatip Ortaokulu’nda enteresan bir olay yaşandı. Öğrencilerin geçen yılın sonunda okul duvarına çizdiği Guernica tablosu baskılar sonucunda alçıyla kapatıldı.

Geçen yılın sonunda okulda sergi düzenlendi. Bu sergide atık malzemeler değerlendirilerek çeşitli heykel, resim, gravür çalışmaları yapıldı. Bu eserlerden biri de Pablo Picasso’nun Guernica tablosu oldu.

Aldığımız bilgiye göre daha sonra okuldaki din öğretmenlerinin bazıları “Öğrenci yaş grubuna uygun olmadığı” iddiasıyla tablonun kaldırılmasını istedi. Ancak öğretmenler bu talebi kabul etmedi. 2023-2024 eğitim-öğretim yılının başlamasının ardından konu tekrar gündeme geldi ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün talebi doğrultusunda tablonun üstü önceki gün alçıyla kapatıldı.

MÜFREDATTA VAR

Milli Eğitim Bakanlığı Görsel Sanatlar Dersi Öğretmen Rehber Kitapçığında 5. Sınıf düzeyinde Sanat Eleştirisi ve Estetik öğrenme alanında Biçimlendirici Değerlendirme Etkinliği örneği olarak Guernica kullanılıyor. Buna karşın tablonun niye alçıyla kapatıldığı ise merak konusu.

Öğrenciler Guernica’yı geçen yıl atık malzemelerden yapmıştı.

GUERNICA NEDIR?

Guernica, Pablo Picasso tarafından 1937'de yapıdı. İspanya İç Savaşı sırasında Nazi Almanyası'na ait 28 bombardıman uçağının 26 Nisan 1937'de İspanya'daki Guernica şehrini bombalamasını anlatır.