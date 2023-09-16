Guinness Rekorlar Kitabı'na girecek yeni rekorlar açıklandı

Guinness Rekorlar Kitabı'na girecek rekorlar açıklandı. Yeni rekorlar arasında "dünyanın en uzun öküzü" ve "devasa ayıcık koleksiyonu" bulunuyor.

Guinness Rekorlar Kitabı'nın yeni rekortmenleri açıklandı. Guinness Rekorlar Kitabı 2024'te yer alacak birkaç rekor kamuoyuyla paylaşıldı.

NTV'nin haberine göre rekor kitabının yeni edisyonunda 2 bin 638 rekor yer alıyor. Rekorların yüzde 80'i yeni ve güncellenmiş rekorlardan oluşuyor.

EN UZUN ÖKÜZ

ABD’nin Massachusetts eyaletinde 13 yaşındaki Tommy adındaki öküz, 1,87 metrelik boyuyla "dünyanın en uzun öküzü" unvanını elde etti. Tommy, her gün 13 kilo kuru tahıl ve 31 kilo samanla besleniyor. Günde 114-151 litre su tüketiyor.

EN BÜYÜK AYICIK KOLEKSİYONU

Amerikalı Nicholas Cherrywood ise "dünyanın en büyük ayıcık koleksiyonu" sahibi rekorunu kırdı. Koleksiyon tam bin 234 parçadan oluşuyor.

Down sendromlu 18 yaşındaki Tom Enoch ise fitness alanında 24 rekor kırdı.

Kaliforniya'da 14 yaşındaki Amir Menendez "en uzun afro saça sahip erkek" oldu.