Gülben Ergen açıkladı: "Yıllarca trafik kazası diye geçiştirdim, cinayet var"

Şarkıcı Gülben Ergen, YouTube'da yayınlanan Katarsis programında, ağabeyinin, en yakın arkadaşı tarafından öldürüldüğünü açıkladı.

Şarkıcı ve oyuncu Gülben Ergen, Gökhan Çınar’ın YouTube programı Katarsis’e konuk oldu. Ergen, programda hayatı boyunca karşılaştığı zorlukları ve çocukluğundaki anıları paylaştı.

Annesi ve babasıyla ayrılık sürecinde yaşadıklarını anlatan Gülben Ergen abisiyle anılarını anlatırken gözyaşlarını tutamadı.

Ergen, "Abi kardeş ilişkiniz nasıldı?" sorusunu cevapladı.

Ünlü şarkıcı, "Çok güzeldi ama tadına doymadım ki! Ben 18 yaşımdaydım, abim 23 yaşındaydı. Abim çok güzeldi, ölmesi olacak şey değil. Birsürü hayalin çöp olması... Babamın ölümü bir darbeydi. Babamı kaybettiğimde her kızı çocuğunun üzüldüğü kadar üzüldüm ama abimi kaybettiğimde toparlayamadım iç dünyamı" dedi.



"EN YAKIN ARKADAŞI YANLIŞLIKLA VURDU"

Abisinin ölümüyle ilgili konuşurken gözyaşlarına hakim olamayan Ergen, "Yıllarca 'trafik kazasında kaybettim' diye geçiştirdim. Abimi en yakın arkadaşı yanlışlıkla vurdu. Bizim bir cinayetimiz var yani! Alkol almış, nara atıyormuş, 'Rıfat' diye seslenmiş, o da 'İşim var' demiş. 'Hadi beş dakika baksana' demiş, bir tane sıkmış. Abim devrilmiş, çocuk gidip babama 'Mazhar Amca ben Rıfat'ı vurdum' demiş. Beraber yerden kaldırmışlar, bareber götürürlerken abim ölmüş. Çocuğun cahilliği ya da içki bütün kötülüklerin anasıdır" ifadelerini kullandı.