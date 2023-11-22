Gülistan Doku'nun annesi: Gözüm yolda, kulağım telefonda

Dersim’de 5 Ocak 2020'den beri kendisinden haber alınamayan üniversite öğrencisi Gülistan Doku'nun annesi Bedriye Doku, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ile görüşmek istediğini belirterek, "Kızımı bulsunlar, adalete inanmak istiyorum" diyor.

Dersim'de 5 Ocak 2020'den bu yana kayıp olan Munzur Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü 2. sınıf öğrencisi Gülistan Doku'nun ailesi adalet arayışı sürerken, yeni atanan Tunceli Valisi Bülent Tekbıyıkoğlu'nun dosyayı yeniden incelemek istediğini söylemesiyle gözler yeniden dosyaya çevrildi.

Aradan geçen bunca yılda Doku'nun annesi yetkililere seslenerek, ''Gülistan nerede?" diye sormaya devam ediyor.

Gazete Duvar'dan Duygu Kıt'ın haberine göre; Anne Bedriye Doku, dosyanın yeniden ne zaman açılacağına dair haber beklediğini söyleyerek şunları dile getirdi: "Benim kızımı ortaya çıkarsınlar. Yarım saat benim yerime koysunlar kendilerini. Onların çocukları okuldan geç geldiğinde ne yaparlar? Benim gözüm yolda, kulağım telefondadır. Bizi ne zaman çağıracaklar diye bekliyorum."

"ADALET BAKANI İLE GÖRÜŞMEK İSTİYORUM"



Bedriye Doku, 2020 yılından bu yana tek talebinin adalet olduğunu söyledi. Doku, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ve İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ile görüşmek istediğini belirterek, "4 sene oldu. 5 Ocak'ta beșinciye gidiyor Gülistan yok. Bir ben biliyorum, bir Allah biliyor. Gülistan'a ne oldu? Yeni Adalet Bakanı ile görüşmek istiyorum. Bizi alsın derdimizi ona da anlatalım. Yeniden benim kızımın dosyasını açsın. Benim kızım 21 yaşında üniversite öğrencisiydi. Ben kızımı önce Allah'a sonra devlete emanet ettim. Kızımın başına ne geldi öğrenmek istiyorum" diyor.



GÜLİSTAN DOKU DOSYASINDA ŞİMDİYE KADAR NELER OLDU?



• Munzur Üniversitesi Çocuk Gelişimi bölümü ikinci sınıf öğrencisi Gülistan Doku'dan 5 Ocak 2020'de kaldığı yurttan ayrıldıktan sonra bir daha haber alınamadı.

• 6 Ocak 2020'de Gülistan'ın Diyarbakır'da yaşayan ailesi, Dersim’e gelip emniyet yetkililerine ihbarda bulundu.

• 7 Ocak 2020'de ailenin ihbarı sonucu Gülistan Doku'yu arama çalışması başlatıldı.

• Doku kaybolduktan 52 gün sonra (27 Şubat 2020) kamuoyunun yoğun baskısı sonucu tek şüpheli Zainal Abarakov'un telefonuna el konuldu.

• Doku'nun en son görüldüğü baraj gölünde, 187 gün boyunca kıyıya yakın alanlarda, baraj kapaklarının bulunduğu bölümlerde arama çalışmaları yapıldı, aramalar sonuçsuz kaldı.

• 17 Haziran 2020'de Zeınal Abarakov'un şüpheli olarak tutuklanması için Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı'na dilekçe verildi.

• 14 Eylül 2020' de Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı resmi bilirkişi raporunu açıkladığı için ailenin avukatı Ali Çimen hakkında 'soruşturmanın gizliliğini ihlal ettiği' gerekçesiyle soruşturma açtı.

• 15 Ekim 2020'de yeni bir arama çalışması başlatıldı ama 38 günlük son arama da sonuçsuz kaldı.

• 2 Ocak 2022'de Doku'nun kayboluşunun ikinci yılında Doku Ailesi, Tunceli Valiliği önünde oturma eylemine başladı.

• 20 Ocak 2022 Zainal Abarakov'un üvey babası Engin Yücel'e karşı mala zarar verme, tehdit ve hakaret suçlarından yargılanan abla Aygül Doku'ya 5 ay hapis ve 3 bin 240 lira adli para cezası verildi.

• 16 Mart 2022'de soruşturma kapsamında daha önce iki defa ifadesi alınan Zainal Abarakov ilk defa Alanya'da gözaltına alındı.

• 13 Ekim 2022'de tek şüpheli Abarakov’un adli kontrol şartlarını yerine getirmediği ortaya çıktı.

• 9 Kasım 2023'te Doku'nun ablası Aygül Doku, Tunceli Valisi Bülent Tekbıyıkoğlu ve Emniyet Müdürü Hakan Yılmaz’la görüştüğünü belirterek, “Dosyanın tekrardan kapsamlı bir şekilde inceleneceğini söylediler” dedi.

• 17 Kasım 2023'te baş şüpheli Zainal Abarakov'un babasının aracının, soruşturmanın açıldığı gün il dışına çıkarıldığı ortaya çıktı.