Gülistan Doku'nun avukatı: Akıbetinin anlaşılacağı noktalarda kameralar bozuk, tutanaklar çelişkili

Dersim'de 5 Ocak 2020'de kaybolan Gülistan Doku’nun ailesinin avukatı Ali Çimen, "Gülistan'ın akıbetinin anlaşılacağına ilişkin noktalarda ya kamera kayıtlarının bozuk olduğu, ya o an için orayı görmediği ya da kayıtlı olmadığı, ses kayıtlarının bozuk olduğu söyleniyor. Tutanakların birbirine çelişmesinden kaynaklı, Gülistan'ın akıbetinden bir şey anlayamadık" dedi.

Dersim’de 5 Ocak 2020'den beri kendisinden haber alınamayan üniversite öğrencisi Gülistan Doku'nun kaybıyla ilgili konuşan Doku ailesinin avukatı Ali Çimen, tutanaklara ilişkin çelişki tepsit edildiğini bildirdi.

Gülistan Doku'nun akıbetinin anlaşılacağı noktalardaki kameraların işlevsiz olması ve ayrıca emniyet tutanaklarının çelişkili olduğunu belirten Çimen, "Sizin de ulaştığınız bu tutanaklara bakıldığında görüleceği üzere tutulan tutanakların birbirleriyle çelişkisi var. Gülistan'ın akıbetinin anlaşılacağına ilişkin olan noktalarda ya kamera kayıtlarının bozuk olduğu ya o an için orayı görmediği ya da kayıtlı olmadığı, ses kayıtlarının bozuk olduğunu söylüyor. Bu bozukluğun daha önceden mi kaynaklandığı, buna ilişkin tutanak olup olmadığı dosyanın içerisinde yok. Sonradan yapılmışsa o yapıldığına ilişkin tutanak dosyada yok" diye konuştu.

"BİLİNÇLİ VE KASITLI"

"Yani Gülistan'ın akıbetinin anlaşılacağı noktalarda hep bir aksilikle karşılaşmışız" şeklinde konuşan Çimen, şöyle devam etti:

"Gülistan'ın baş şüphelinin evine 1 gün önce girdiğine dair güvelik kameraları var ve kayıtta. Bu dosyada var ama 1 gün sonra baş şüphelinin hareketlerini tespit etmemize yarayacak o kameralar o gün orayı görmüyor. Bir de Gülistan 4 Ocak 2020 gecesi orada alıkonulmuştu. Oraya giden kirpi tipi araçla ses kaydı ve güvenlik kamera kaydı da yapılır. Ama diyorlar ki 'O gün çalışmıyor, bozuktur'. Bu yönüyle tutanakların birbirine çelişmesinden kaynaklı, biz Gülistan'ın akıbetinden bir şey anlayamadık. Bunun basit olduğunu ben düşünmüyorum. Bu bilinçli ve kasıtlıdır. Bir gün önce kamera çalışıyorsa ve diğer gün çalışmıyorsa ne diyebiliriz? Birbirleriyle çelişki olan tutanaklar var. Üniversiteyi gören kameralar var. Orada kamera çalışır vaziyette ama o gün köprünün üzerine gittiğinde, diyor ki, 'Burada çalışmıyor'. Bu çalışmama neyden kaynaklı onu bilmiyoruz. Bu açıdan sorunludur. Bunların ciddi anlamda araştırılması lazım. Sadece tek bir noktada değil, tam ulaşabileceğimiz ve çözebileceğimiz noktada bu tutanaklarla önümüze bir barikat kuruluyor. Çünkü ilerisini göremiyoruz" dedi.

NE OLMUŞTU?

Munzur Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü 2’nci sınıf öğrencisi Gülistan Doku’dan 5 Ocak 2020'de kaldığı yurttan ayrıldıktan sonra haber alınamadı. Ailesi 6 Ocak'ta Emniyet Müdürlüğü'ne kayıp başvurusunda bulundu. Doku'nun bulunması için cep telefonu sinyallerini izleyen ekipler, saay 11.29'da Atatürk Mahallesi'ndeki minibüs durağından üniversite aracına bindiğini tespit etti.

Yol güzergahında bulunan Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarında yapılan incelemelere rağmen araçtan nerede indiği tespit edilemedi. Araştırmalar sonunda Gülistan Doku'nun cep telefonunun, en son Uzunçayır Baraj Gölü’ndeki Sarı Saltuk Viyadüğü'nde sinyal verdiği belirlendi. Viyadük üzerinden geçen bir aracın kamerasına da Gülistan Doku’nun olduğu ifade edilen görüntü yansıdı.

Bunun üzerine Uzunçayır Baraj Gölü’nde AFAD Başkanlığı, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı, Ankara, Denizli, Diyarbakır, İstanbul, İzmir, Konya, Malatya, Manisa ve Kahramanmaraş büyükşehir belediyeleri ile sivil toplum kuruluşları, üniversiteler ve gönüllülerden oluşan 542 kişilik personel, 88 araç, 38 bot, 10 ROV cihazı, 6 dron, 4 sonar ve 3 arama köpeğiyle yapılan aramalara rağmen Gülistan'a ait ize rastlanılmayınca, çalışmalar sonlandırıldı.

Öte yandan soruşturma kapsamında, Doku ile kaybolmadan önce son görüşen kişi olduğu belirtilen Zeinal Abakarov, başsavcılığın talimatıyla gözaltına alındıktan sonra serbest bırakılmıştı. Zeinal A.'nın babası E.Y. hakkında da Doku ile ilgili gizli kalması gereken kişisel bilgileri sosyal medyadan ifşa ettiği gerekçesiyle dava açılmıştı. Mahkeme, E.Y.'yi kişisel verileri ele geçirip, yaydığı gerekçesiyle 2,5 yıl hapse çarptırdı. Ayrıca sosyal medya hesaplarında yapılan inceleme ve araştırmalarda, E.Y.'nin, 2018 yılında Rize Emniyet Müdürü Altuğ Verdi'yi şehit eden polis memuru İsmail Hakkı Saraçoğlu hakkında da sosyal medya üzerinden olumlu ifadeler kullandığı tespit edilmişti.

Gülistan'ın ablası Aygül Doku, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada Vali Bülent Tekbıyıkoğlu ve Emniyet Müdürü Hakan Yılmaz’la görüştüğünü belirterek, "Dosyanın tekrardan kapsamlı bir şekilde inceleneceğini söylediler” demişti.