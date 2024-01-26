Gülistan Doku'nun kaybında yeni gelişme: Vali hakkında suç duyurusu

Gülistan Doku’nun ailesi, avukatları aracılığıyla dosyanın baş şüphelisi ve adli kontrolle serbest bırakılan Zeinal Abakarov'un tutuklanması ve o dönem dosyayı yürüten asayiş biriminde görevli olan, ardından görevden ihraç edilen polis memuru babası Engin Yücel'in şüpheli sıfatıyla dosyaya girmesi için Cumhuriyet Başsavcılığı’na dilekçe verdi. Aile, dönemin valisi Tuncay Sonel hakkında da baş şüphelinin yurt dışına kaçırılmasının bilgisi dahilinde olduğu iddiasıyla görevi kötüye kullanmaktan suç duyurusunda bulundu.

Dersim'de 5 Ocak 2020’den beri kendisinden haber alınmayan Gülistan Doku'nun ailesi dönemin valiisi Tuncay Sonel hakkında suç duyurusunda bulundu.

Munzur Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü 2'nci sınıf öğrencisi Gülistan Doku'dan, 5 Ocak 2020'de kaldığı yurttan ayrıldıktan sonra bir daha haber alınamadı. Ailesi, 6 Ocak'ta kayıp başvurusunda bulundu. Doku'nun bulunması için cep telefonu sinyallerini izleyen ekipler, saat 11.29'da Atatürk Mahallesi'ndeki minibüs durağından üniversite aracına bindiğini tespit etti. Yapılan incelemelerde Doku'nun araçtan nerede indiği tespit edilemedi.

Araştırmalar sonunda Gülistan Doku'nun cep telefonunun, en son Uzunçayır Baraj Gölü'ndeki Sarı Saltuk Viyadüğü'nde sinyal verdiği belirlendi. Viyadük üzerinden geçen bir aracın kamerasına da Gülistan Doku'nun olduğu ifade edilen görüntü yansıdı. Doku'ya ait ize rastlanmayınca çalışmalar sonlandırıldı.

BAŞ ŞÜPHELİ SERBEST BIRAKILDI

Soruşturmada, kaybolmadan önce son görüştüğü kişi olduğu belirtilen erkek arkadaşı Rusya doğumlu Zeinal Abakarov, olaydan yaklaşık 2 yıl sonra Antalya'nın Alanya ilçesinde gözaltına alındı. Zeinal Abakarov, 4 saat süren ifadenin ardından adli kontrolle serbest bırakıldı ve hakkında yurt dışı yasağı konuldu. Zeinal Abakarov'un babası Engin Yücel hakkında da Doku ile ilgili gizli kalması gereken kişisel bilgileri sosyal medyadan ifşa ettiği gerekçesiyle dava açıldı. Mahkeme, Engin Yücel'i kişisel verileri ele geçirip, yaydığı gerekçesiyle 2,5 yıl hapse çarptırdı. Engin Yücel, polislik mesleğinden ihraç edildi.

"DOSYAMIZIN MAĞDURU 4 YILDIR ULAŞILAMAYAN DOKU'DUR"

Doku ailesinin Avukatı Ali Çimen, baş şüpheli Zeinal Abakarov hakkında verilen adli kontrol şartının yetersiz olduğunu kuvvetli şüpheli sıfatıyla tutuklanmasıyla ilgili savcılığa dilekçe verdiklerini bildirdi.

Çimen, “Gülistan Doku soruşturma dosyası 07.01.2020 tarihinde başladı. Bu soruşturmanın devam eden evresinde yargısal uygulamalar toplumdaki adalet duygusunu incitir hale geldi. Dosyada birden çok hatalı işlem söz konusu. Faillerin korunduğuna ilişkin dosyada delillerimiz mevcut. Buna ilişkin gelinen bu aşamada bizim de bir suç duyurumuz oldu. Gülistan Doku soruşturmasının baş şüphelisi hakkında Sulh Ceza Hakimliği tarafından kuvvetli şüphesi bulunduğu gerekçesiyle yurt dışına çıkmama, belli yerlere başvurma şeklinde adli tedbir uygulandı. Dosyamızın mağduru yaklaşık 4 yıldır kendisine ulaşılamayan Gülistan Doku’dur ve bu aşamaya kadar akıbeti bilinmiyor. Gelinen bu aşamada artık biz dosyada bulunan delillerin tekrardan değerlendirilerek şüpheli hakkında devam eden adli kontrolün yetersiz olması gerekçesiyle tutuklama talebimiz söz konusu oldu. Bizim beklentimiz artık Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı’nın dosyadaki delilleri değerlendirip baş şüpheli hakkında tutuklama kararı vermesidir. Buna ilişkin dilekçemizi sunduk” diye konuştu.

"TOPLANMASINI İSTEDİĞİMİZ BİRÇOK DELİL VAR"

Avukat Ali Çimen, ayrıca Zeinal Abakarov’un babası hakkında dosyaya şüpheli sıfatıyla girmesi için de dilekçe verdiklerini ve dönemin valisi Tuncay Sonel hakkında da görevi kötüye kullandığı gerekçesiyle suç duyurusunda bulunduklarını ifade etti.

Çimen, “Dosyayı Tunceli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube yönetmektedir. Asayiş şubede bir polis memuru vardı o da baş şüphelinin babasıydı. Dosyaya şüpheli olarak girmesi hakkında da bir talebimiz oldu. Onun gerekçesi de şuydu; Gülistan’ın 04.01.2020 günü gittiği son bir ev var ve bu da şüphelinin babasının evidir. Yine Gülistan 04.01.2020 gecesi evden çıktıktan sonra savcılık tutanaklarına yansıyan, bir vatandaşın Gülistan’ın bir araca zorla bindirilme ihbarı olmuştu. O zorla bindirilmeye çalışılan araç da yine bu baş şüphelinin babasına aitti. Basına da yansıdı. Soruşturmanın başladığı gün araç Tunceli’yi terk ediyordu. Yine dosyamızda 5 hedef numara var. Bu 5 hedef numaraya ilişkin HTS kayıtları dosyaya girdi. Tamamı da asayiş büroda çalışan babaya ait. Biz bu dosyada onun odak haline geldiğini ve dolayısıyla dosyaya şüpheli olarak girmesini ve gereğinin yapılması talebinde bulunduk. Bu da son verdiğimiz dilekçenin ikinci aşamasındaki talebimizdir. Dosyada toplanmasını istediğimiz birçok delil var” ifadelerini kullandı.

"VALİNİN BU İŞE GİRMESİ GÖREVİ KÖTÜYE KULLANMA"

Avukat Çimen, baş şüphelinin annesi C.Y.'nin CİMER’e gönderdiği dilekçede dönemin valisi Tuncay Sonel ile ilgili geçen ifade hakkında da suç duyurusunda bulunduklarını belirterek, şunları söyledi:

"Dilekçe de dönemin valisi Tuncay Sonel’in bilgisi dahilinde baş şüphelinin yurt dışına kaçırıldığına ilişkin şikayet ifade ediliyor. Bir dosyada bulunan şüpheliyle ilgili onun yurt dışına çıkartılmasıyla ilgili dönemin valisinin bu işe girmesi görevi kötüye kullanmadır. Bu bizim beyanımız da değildir baş şüphelinin annesinin CİMER’e yazdığı dilekçede mevcuttur. Bu nedenle biz bunları geçen kişinin de görevi kötüye kullanma suçundan yargılanması istiyoruz. Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı’na sunduk, delilleri toplamasını istiyoruz. 4 yıldır kendisine ulaşılamayan bir kadın var. Baş şüpheli hakkında yeterince delil var ve Tunceli Sulh Ceza Hakimliği de kuvvetli suç şüphesi gerekçesiyle hakkında iki yönlü tedbir uyguladı. Şimdi gelinen bu aşamada mağdura ulaşamıyorsak adli tedbirin yetersiz kaldığı ortadadır. Biz bundan dolayı baş şüphelinin tutuklanmasını istiyoruz."