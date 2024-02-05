Gülriz Sururi’nin mirası yargıya taşındı: LÖSEV, yeğenine dava açtı

LÖSEV, 6 yıl önce hayatını kaybeden sanatçı Gülriz Sururi’nin mirasıyla ilgili, yeğeni Çiğdem Sururi’ye dava açtı. Sururi’nin vasiyetinde, LÖSEV’e 2500 dolar bıraktığı belirtilerek, bu paranın yasal faiziyle birlikte ödenmesi talep edildi.

Oyuncu ve yazar Gülriz Sururi’nin mirası mahkemelik oldu.

6 yıl önce hayatını kaybeden Sururi’nin hazırladığı vasiyetnamesinde kendilerine 2 bin 500 dolar bıraktığını belirten Lösemili Çocuklar Sağlık ve Eğitim Vakfı (LÖSEV), ‘vasiyetnamenin tenfizi (vasiyetnamenin yerine getirilmesi)’ için sanatçının kuzeni Çiğdem Sururi’ye dava açtı.

İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi’ne açılan davanın dilekçesinde “Gülriz Sururi Beyoğlu 48. Noterliği’nde hazırladığı vasiyetnamesinde bankadaki 2 bin 500 doların LÖSEV’e bırakılmasını vasiyet etmiştir. Gülriz Sururi’nin bu vasiyetnamesi 1. Sulh Hukuk Mahkemesi’nde okunup tespit edilmiş ve bu karar kesinleşmiştir” denildi.

Mirasçılık belgesine göre Gülriz Sururi’nin mirasçısının amcasının kızı Çiğdem Sururi olduğu kaydedilerek, “Çiğdem Sururi mirasçılık belgesi istemli davada mahkeme beyanında, ‘Gülriz Sururi amcamın kızı olmaktadır. Kendisi tarafından tanzim edilen vasiyetnameyi kabul ediyorum. Vasiyetnameye karşı herhangi bir itirazım yoktur’ diyerek vasiyetnameyi kabul etmiştir” ifadeleri yer aldı.

LÖSEV, belirttiği nedenlerle Gülriz Sururi’nin vasiyetnamesinin yerine getirilmesini ve 2500 doların yasal faiziyle birlikte ödenmesini talep etti.