Gülse Birsel'den "Avrupa Yakası" açıklaması

Dizinin senaristi Gülse Birsel sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Avrupa Yakası dizisinin ekranlara döneceği iddiasını "Sabahtan beri sevinçle arayan eşe dosta yaşattığım hayal kırıklığı için özür dilerim" sözleriyle yalanladı.

Televizyon tarihinin en sevilen yapımlarından biri olan ve 2004-2009 yılları arasında yayımlanan Avrupa Yakası'nın ekranlara döneceği iddia edildi.

Dizinin senaristi Gülse Birsel sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada dizinin geri döneceği iddialarını yalanladı. Gürsel şu ifadeleri kullandı:

“Avrupa Yakası geri dönüyor” haberi palavra. Haberi uyduran bir de karakterler boşanmış mı, çocukları var mı, hangi oyuncular olacak, ne zaman sete giriyoruz filan uzuun uzun sallamış. Sabahtan beri sevinçle arayan eşe dosta yaşattığım hayal kırıklığı için özür dilerim.