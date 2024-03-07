Gülse Birsel hazırlığını yaptığı yeni projeleri anlattı

Oyuncu ve senarist Gülse Birsel, önceki akşam bir davete katıldı. Davet sonrası basın mensuplarıyla konuşan Gülse Birsel, Aile Arasında filminin ikincisini yazdığını söyledi. Birsel ayrıca bir de dizi yazdığını belirtti.

Avrupa Yakası, Yalan Dünya, Jet Sosyete gibi sevilen projelere imza atan Gülse Birsel, katıldığı bir davet sonrası hazırlığını yaptığı yeni projelerinden söz etti.

Gülse Birsel, “Aile Arasında 2'yi yazıyorum. Ne zaman izleyici karşısına çıkacağız bakalım. Senaryo bitsin, ondan sonra döneceğiz. Elimde bir tane de dizi var. İki televizyon kanalı ve dijital platformlar ilgileniyor” dedi.

Son projesiyle ilgili “Onu bir yazayım, ne kadar uzun yazabiliyorum onu bir görmem lazım” diyen Birsel, “Ondan sonra net karar vereceğim ama çok yakın bir tarihte değil bu ancak gelecek sezon” ifadelerini kullandı.