Gülsin Onay Piyano Festivali ve Yarışması

Oktay EVSEN

“2024 Uluslararası Gülsin Onay Piyano Festivali ve Yarışması”, 10-11-12 Mayıs tarihlerinde İzmir Konak AKM, Yunus Emre ve Adnan Saygun Sahnelerinde gerçekleşecek. ADS Piyano Akademisi tarafından düzenlenen festivalin ikincisi olan festivalde üç dünya virtüözü aynı sahnede yer alacak.

Katılımcılar arasında amatör ve profesyonel piyanistlerin bulunacağı festival, sanatseverlere ücretsiz olarak sunulacak. Ayrıca, festival kapsamında düzenlenecek olan Masterclass dersleri de piyano öğrencilerine fırsatlar sunacak.

Festivalde verilecek ödüller arasında; Gülsin Onay Özel Ödülü, Rengim Gökmen Özel Ödülü, Gökhan Aybulus Özel Ödülü, Murray McLachlan Özel Ödülü, Barok, Klasik, Romantik, Çağdaş, Türk ve Caz Eseri Yorumlamada Başarı Ödülleri gibi birçok kategoride ödül yer alacak.

Masterclass derslerine katılan öğrencilere de Devlet Sanatçısı Gülsin Onay, Murray McLachlan, Prof. Gökhan Aybulus tarafından imzalı katılım sertifikaları verilecek. Devlet Sanatçısı Gülsin Onay, Murray McLachlan ve Prof. Gökhan Aybulus aynı sahnede sanatseverlerle buluşacak.

Yarışma jüri üyeleri ise Gülsin Onay, Rengim Gökmen, Murray McLachlan, Gökhan Aybulus ve Aras Deniz Sipahi olacak. Yarışmanın büyük ödülü 60.000 lira olarak sahibini bulacak.