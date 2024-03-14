Gültan Kışanak: İkiz adaylar vaatlerini sıraladıkça batıyor

DEM Parti'nin ABB Eş Başkan adayı Gültan Kışanak, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda rakipleri Mansur Yavaş ve Turgut Altınok'u eleştirdi. Kışanak, "İkiz adaylar, vaatlerini sıraladıkça batıyorlar" dedi.

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi'nin (DEM Parti) 7 yıldan uzun zamandır cezaevinde tutulan Ankara Büyükşehir Belediye Başkan (ABB) adayı Gültan Kışanak, rakipleri Mansur Yavaş ve Turgut Altınok'u eleştirdi.

Gültan Kışanak'ın adaylığının ardından açılan seçim dayanışma hesabından yapılan paylaşımda mevcut ABB Başkanı ve CHP'nin adayı Mansur Yavaş ile AKP ve MHP'nin adayı Turgut Altınok'u 'ikiz aday' olarak nitelendiren Kışanak, şunları ifade etti:

"İkiz adaylar, vaatlerini sıraladıkça batıyorlar. Başkentte hizmet yok, vizyon yok, misyon yok! 25 yıllık AKP belediyeciliği + 5 yıllık Mansur Belediyeciliği + 22 yıllık AKP iktidarı! Maşallah hepsi de çok milli! Ankara’nın trafik sorunu çözülmemiş, toplu taşıma hizmetleri yetersiz, birçok semtte ve havaalanında metro yok, musluktan akan su sağlıklı değil, bazı ilçe ve köyde su yok, kanalizasyon yok.”

#GültanKışanak : İkiz adaylar, vaatlerini sıraladıkça batıyorlar. Başkentte hizmet yok, vizyon yok, misyon yok! 25 yıllık AKP belediyeciliği + 5 yıllık Mansur Belediyeciliği + 22 yıllık AKP iktidarı! Maşallah hepsi de çok milli!



Ankara’nın trafik sorunu çözülmemiş, toplu taşıma… pic.twitter.com/im9wBObKbL — Gültan’la Ankara’ya, Kadınlar Dayanışmaya (@DemPartiKadin_) March 14, 2024

Diyarbakır Belediye Eş Başkanı iken yerine kayyum atandıktan sonra tutuklanan ve yaklaşık 7,5 yıldır Kocaeli Cezaevi'nde tutulan Gültan Kışanak, seçim kampansında kullanılmak üzere fotoğraf çektirip dışarıya göndermesine Adalet Bakanlığı tarafından izin verilmediğini söylemişti.