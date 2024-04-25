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Gültan Kışanak’ın kitabına toplatma kararı

Gültan Kışanak'ın "Kürt Siyasetinin Mor Rengi" isimli kitabının toplatılması kararı verildi.

Güncel
  • 25.04.2024 15:56
  • Giriş: 25.04.2024 15:56
  • Güncelleme: 25.04.2024 16:16
Gültan Kışanak’ın kitabına toplatma kararı

Tutuklu bulunan eski milletvekili ve eski Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Eş Başkanı Gültan Kışanak’ın cezaevinde yazdığı “Kürt Siyasetinin Mor Rengi” isimli kitabına toplatma kararı getirildi.

Mezopotamya Ajansı'nda yer alan habere göre, Kışanak'ın kitabına, İzmir 2’nci Sulh Ceza Hakimliği’nin 2022/9865 sayılı kararı gereğince ülke genelinde yasaklanması ve dağıtılmış eserlerin toplatılması kararı verildiği öğrenildi.

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