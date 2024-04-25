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Gültan Kışanak’ın kitabına toplatma kararı kaldırıldı

Gültan Kışanak'ın "Kürt Siyasetinin Mor Rengi" isimli kitabının toplatılması kararı itiraz üzerine kaldırıldı.

Güncel
  • 25.04.2024 15:56
  • Giriş: 25.04.2024 15:56
  • Güncelleme: 26.04.2024 09:30
Kaynak: Haber Merkezi
Gültan Kışanak’ın kitabına toplatma kararı kaldırıldı

Tutuklu bulunan eski milletvekili ve eski Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Eş Başkanı Gültan Kışanak’ın cezaevinde yazdığı “Kürt Siyasetinin Mor Rengi” isimli kitabına toplatma kararı itirazlar sonucu kaldırıldı.

Kışanak'ın kitabına, İzmir 2’nci Sulh Ceza Hakimliği’nin 2022/9865 sayılı kararı gereğince ülke genelinde yasaklanması ve dağıtılmış eserlerin toplatılması kararı verilmişti.

Kararın ardından, İzmir 2’nci Sulh Ceza Hakimliği’nin 2022/9865 sayılı kararıyla toplatılmasına itiraz edildi.

Dipnot Yayınları X hesabından, itiraz üzerine toplatma kararının kaldırıldığını duyurdu.

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