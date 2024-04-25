Gültan Kışanak’ın kitabına toplatma kararı kaldırıldı
Gültan Kışanak'ın "Kürt Siyasetinin Mor Rengi" isimli kitabının toplatılması kararı itiraz üzerine kaldırıldı.
Tutuklu bulunan eski milletvekili ve eski Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Eş Başkanı Gültan Kışanak’ın cezaevinde yazdığı “Kürt Siyasetinin Mor Rengi” isimli kitabına toplatma kararı itirazlar sonucu kaldırıldı.
Kışanak'ın kitabına, İzmir 2’nci Sulh Ceza Hakimliği’nin 2022/9865 sayılı kararı gereğince ülke genelinde yasaklanması ve dağıtılmış eserlerin toplatılması kararı verilmişti.
Kararın ardından, İzmir 2’nci Sulh Ceza Hakimliği’nin 2022/9865 sayılı kararıyla toplatılmasına itiraz edildi.
Dipnot Yayınları X hesabından, itiraz üzerine toplatma kararının kaldırıldığını duyurdu.
📢 İtiraz üzerine toplatma kararı kaldırıldı!— Dipnot Yayınları (@DipnotY) April 25, 2024
“Kürt Siyasetinin Mor Rengi” kitabımızın, İzmir 2’nci Sulh Ceza Hakimliği’nin 2022/9865 sayılı kararıyla toplatılmasına itiraz edildi. İtiraz üzerine toplatma kararı kaldırıldı.
Okurlarımızın bilgisine sunarız. pic.twitter.com/UqJRHOBxS0