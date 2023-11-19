Gültekin Uysal'dan Erdoğan'a yüzde 50+1 yanıtı

Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a verdiği yanıtta, "Erdoğan kaybetmeye başladığında '50+1' dengesini sağlayacak bir 'ortak' ihdas etti kendine. Şimdi o 'ortak' da yetmiyor" ifadelerini kullandı.

Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yüzde 50+1 açıklamasına yanıy verdi.

Erdoğan, yaptığı açıklamada, "50+1 şartının değişmesi konusunda aynı fikirdeyim, isabetli olur. Çoğunluğu alan adayın seçilmesi usulüne geçilmesi halinde Cumhurbaşkanlığı seçimi de seri olur, uğraştırmaz ve yanlış yollara da sevk etmez. Mevcutta 50+1 mecburiyeti partileri yanlış yollara sevk ediyor" dedi.

Uysal, Erdoğan'a yanıtında, "Erdoğan kaybetmeye başladığında '50+1' dengesini sağlayacak bir 'ortak' ihdas etti kendine. Şimdi o 'ortak' da yetmiyor. Başka ortaklar bulmak zorunda olduğunu biliyor ve her birinin 'yük' olduğunu" ifadelerini kullandı.

Gültekin Uysal'ın açıklamaları şöyle:



"Küçüklüğümüzde gazoz kapakları ile oynardık. Sonra 'taso'lar çıktı. Akranlarım muhakkak hatırlar. Oynarken 'zorba'lık yapanlar olurdu; ya yaşı ya cüssesi büyük olanlar... Nasıl kazanabileceklerse oyunun kurallarını öyle belirlerlerdi. Kendi belirledikleri kurallara, sahip oldukları cüsseyi bir tehdit bilmelerine rağmen kaybettiklerinde yeni kurallar isterlerdi; nasıl kazanabileceklerse öyle...

Erdoğan'ın '50+1' açıklaması öyle! Hani sözlükte 'keyfiyet' için bir açıklama gerekse karşısına 'Erdoğan' yazmak yeterli olacaktır.

Erdoğan kaybetmeye başladığında '50+1' dengesini sağlayacak bir 'ortak' ihdas etti kendine. Şimdi o 'ortak' da yetmiyor. Başka ortaklar bulmak zorunda olduğunu biliyor ve her birinin 'yük' olduğunu...

Şimdi ise '50+1' formülünü değiştirmeye, mevcut yükleri atmasına yardım edecek yeni bir 'ortak' arıyor. Kimse "muhalefet bu formül değişsin diyordu" demesin, bunun arkasına saklanmasın. Biz, en azından kendi adımıza bu formülü de içine alan keyfi, hukuk tanımaz, temsilde adaleti iğdiş eden sistemi top yekün değiştirmekten bahsetmiştik.

Erdoğan'ın iktidar gücünü başka usullerle sürdürmesini sağlayacak bir değişiklikten bahsetmedik!"