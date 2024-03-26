Gülten Akın Şiir Ödülü Anıl Tosun’a
Kültür Sanat Servisi
Balad Şiir Vakfı’nın düzenlediği “Gülten Alkın Şiir Ödülü”ne bu yıl genç ozanlardan Anıl Fırat Tosun’un oldu.
Özkan Mert’in başkanlığında, Haydar Eroğlu, Aydın Şimşek, A. Kadir Paksoy, Gültekin Emre, Fırat Baytak, Gülsüm Cengiz ve Ayten Mutlu’dan oluşan jüri, 42 şiir dosyası üzerinde yaptığı değerlendirme sonunda Tosun’un “Akarsuya İnanma” adlı dosyasını ödüle değer buldu.
Tosun’un dosyası, Kanguru Yayınları’nca yayımlanacak ve ödülü, 3 Ağustos’ta düzenlenecek Bahadın Kültür Festivali’nde kendisine verilecek.