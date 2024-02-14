Gülten Akın’ın yaşamı belgesel oldu

Senaristliğini ve Yönetmenliğini Sefa Sarı'nın yaptığı şair Gülten Akın'ın hayatını anlatan Gülten belgeseli tamamlandı. Belgeselin Ankara Galası 16 Şubat Cuma günü gerçekleşecek. Öte yandan Asuman Susam'ın kaleme aldığı Gülten isimli biyografi kitabı da raflardaki yerini aldı.

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BirGün/ANKARA Senaristliğini ve Yönetmenliğini Sefa Sarı'nın yaptığı şair Gülten Akın'ın hayatını anlatan Gülten belgeselinin Ankara Galası 16 Şubat Cuma günü gerçekleşecek. Şair Gülten Akın'ın hayatının anlatıldığı, danışmanlığını Figen Koç ve Yaşar Taşkın Koç'un yaptığı Gülten Akın belgeselinin Ankara Galası Ankara Yaşar Kemal Kültür Merkezi'nde yapılacak. Bu arada Asuman Susam'ın kaleme aldığı Gülten isimli biyografi kitabı da yayımlandı.