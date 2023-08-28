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Gümrük kapısında yakalandı: Duvar saatlerinin içinde 3,5 kilo metamfetamin

Kapıköy Gümrük Kapısı’ndan Türkiye’ye girmek isteyen yabancı uyruklu kişinin taşıdığı duvar saatlerinin içine gizlenmiş 3,5 kilogram uyuşturucu ele geçirildi.

Güncel
  • 28.08.2023 11:55
  • Giriş: 28.08.2023 11:55
  • Güncelleme: 28.08.2023 12:02
Kaynak: AA
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Gümrük kapısında yakalandı: Duvar saatlerinin içinde 3,5 kilo metamfetamin
Fotoğraf: AA

Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekipleri, Kapıköy Gümrük Kapısı’nda 5 duvar saatinin içerisine gizlenmiş 3 kilo 542 gram metamfetamine el koydu.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Van'ın Saray ilçesindeki Kapıköy Gümrük Kapısı görevlileri, yurda giriş yapan yabancı uyruklu kişinin yanındaki valizleri x-ray taramasından geçirdi.

Şüpheli yoğunluk tespit edilince fiziki arama yapıldı. 

Valizden çıkan beş duvar saatlerinin normal ağırlığının üzerinde olduğu anlaşıldı. Detaylı arama sonucu, saatlerin içerisinde şeffaf folyolara sarılmış halde 3 kilo 542 gram ağırlığında metamfetamin ele geçirildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. 

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