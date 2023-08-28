Gümrük kapısında yakalandı: Duvar saatlerinin içinde 3,5 kilo metamfetamin
Kapıköy Gümrük Kapısı’ndan Türkiye’ye girmek isteyen yabancı uyruklu kişinin taşıdığı duvar saatlerinin içine gizlenmiş 3,5 kilogram uyuşturucu ele geçirildi.
Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekipleri, Kapıköy Gümrük Kapısı’nda 5 duvar saatinin içerisine gizlenmiş 3 kilo 542 gram metamfetamine el koydu.
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Van'ın Saray ilçesindeki Kapıköy Gümrük Kapısı görevlileri, yurda giriş yapan yabancı uyruklu kişinin yanındaki valizleri x-ray taramasından geçirdi.
Şüpheli yoğunluk tespit edilince fiziki arama yapıldı.
Valizden çıkan beş duvar saatlerinin normal ağırlığının üzerinde olduğu anlaşıldı. Detaylı arama sonucu, saatlerin içerisinde şeffaf folyolara sarılmış halde 3 kilo 542 gram ağırlığında metamfetamin ele geçirildi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.