Gümrüklerde 2,5 ton ‘meth’

Gümrüklerde bu yılın ocak ile kasım ayları arasında 2 ton 521 kilogram metamfetamin yakalandı. Aynı dönemde ele geçirilen toplam uyuşturucu madde ise 8 ton 894 kilogram olarak kayıtlara geçti.

Uğur ŞAHİN

Son dönemde suç örgütlerine yönelik birbiri ardına yapılan operasyonlarla birlikte uyuşturucu kaçakçılığı gündemde. “Kafes” adı verilen operasyonlarla, uyuşturucu kaçakçılığından aranan birçok isim yakalanmış durumda. Fakat ne operasyonlar bitiyor ne de uyuşturucu kaçakçılığı gündemden düşüyor. Zira uzun bir süredir Türkiye’nin uluslararası uyuşturucu ticaretinde bir pazar ve transit ülke haline geldiği bilinen bir gerçek. Türkiye’nin, Afganistan’dan Avrupa’ya uzanan ve dünyanın bir numaralı uyuşturucu rotası olduğu belirtilen ‘Balkan Rotası’nın göbeğinde yer alıyor.

Kolombiya’da organize suçlar üzerine araştırmalar yapan Insight Crime’a göre, Ortadoğu’ya ulaşan kokainin yüzde 20’sini “Türkiye’deki çeteler ve mafya” kontrol ediyor.

SENTETİK UYUŞTURUCU

Peki, yakalanan uyuşturucu maddenin bilançosu hakkında neler biliniyor?

Uyuşturucu kullanımının yaygınlaştığı ülkede, yalnızca “gümrüğe takılan” madde sayısının son 10 yılda ciddi artış gösterdiği görülüyor. Ticaret Bakanlığı’nın bu yılın kasım ayına kadar olan verilerine göre, şu ana dek gümrüklerde 8 ton 894 kilogram uyuşturucu ele geçirildi. Bunun 2 ton 521 kilogramını sentetik uyuşturucu olan ve “meth" diye de bilinen metamfetamin oluşturdu. 927 kilogram kokain, 262 kilogram eroin, 4 ton 450 kilogram esrar, 9 milyon 741 bin adet “captagon” ve bir milyon 205 bin adet “ecstasy” ele geçirilen uyuşturuculardan. Bu yıl ele geçirilen uyuşturucu madde miktarının son iki yılın oldukça gerisinde olduğu görülüyor. Geçen yıl gümrüklerde toplam 69 ton 221 kilogram, bir önceki yıl ise 53 ton 222 kilogram uyuşturucu madde ele geçirilmişti. 2014 yılından bu yılın kasım ayına kadar olan sürede gümrüklerde ele geçirilen toplam uyuşturucu miktarı ise tam 222 ton 726 kilogram.

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RAKAMLARLA GÜMRÜĞE TAKILAN UYUŞTURUCU

- ESRAR

2014: 111 kilogram

2023 (Ocak-Kasım): 4 ton 450 kilogram

- METAMFETAMİN

2014: 21 kilogram

2023 (Ocak-Kasım): 2 ton 521 kilogram

- KOKAİN

2014: 133 kilogram

2023 (Ocak-Kasım): 927 kilogram

- ECSTASY

2014: 682 bin adet

2023 (Ocak-Kasım): 1 milyon 205 bin

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KOLLUĞUN VERİLERİ NE SÖYLÜYOR?

Jandarma’nın aylık verilerine göre, bu yılın kasım ayına dek yaşanan uyuşturucu kaynaklı olay sayısı, kayıtlara 26 bin 871 olarak geçti. Bu sayıya uyuşturucu kaçakçılığı ve ticareti de dahil. Jandarma Genel Komutanlığı’nın faaliyet raporlarına göre 2019’dan 2022’ye kadar olan sürede, uyuşturucu kaynaklı toplam olay sayısı 85 bin 291. Bu suç kapsamında yakalanan şüpheli sayısı ise 111 bin 135 olarak ifade ediliyor. Bu veriler, Jandarma’nın denetimindeki bölgeleri kapsıyor. Bu alanlarda ülke nüfusunun yaklaşık yüzde 20’si yaşıyor. Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı’nca hazırlanan bir başka raporda, 2021’de ülke genelinde uyuşturucuya ilişkin yaşanan olay sayısı 215 bin 771 olarak ifade ediliyor. Geçen yıl ise bu oran, yüzde 14,1’lik bir artışla 246 bin 237’ye ulaştı. Bu kapsamda 313 bin 786 şüphli yakalandı. Emniyet, nüfusun yaklaşık yüzde 80’inin yaşadığı alandan sorumlu.