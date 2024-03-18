Gümrüksüz içki ithalatı küçük üreticinin sonu olur

Üzüm üreticileri içki ithalatına onay veren anlaşmaya tepkili. Üreticiler, “Firmalar zenginleşirken üreticiler bağlarını sökmek zorunda kalabilir” uyarısında bulundu.

Emek Servisi

Azerbaycan’dan sıfır gümrükle yılda 1,5 milyon litre şarap ve fermente edilmiş alkollü içki ithal edilmesini öngören anlaşma, 22 Şubat’ta TBMM Genel Kurulu’nda kabul edildi.

Üretici ise Azeri şarap ve içkilerine yüzde 100 vergi muafiyeti tanıyacak 10 yıl süreli “Tercihli Ticaret Anlaşması”na tepkili.

Uşak’ın Eşme ilçesine bağlı Güllü Köyü’nde şaraplık üzüm üreticileri, SOL Parti ile birlikte anlaşmaya ilişkin bir basın açıklaması yaptı. Açıklamayı okuyan üzüm üreticisi Ali Yarcı şöyle konuştu: “Anlaşma ile yandaş firmalar milyonlarına milyonlar katarken üzüm üreticileri belki de bağlarını sökmek zorunda kalacaklar. 21 yıldır AKP iktidarının tarımla ilgili aldığı bütün kararlar, küçük çiftçiyi bitirmeye, endüstriyel tarım şirketlerini desteklemeye yönelik olmuştur. Çiftçilerin örgütsüzlüğünü de fırsat bilen şirketler ve hükümet onların üstüne gelmektedir. Yok edilmek istenen küçük çiftçiler olarak; sendikalarda, kooperatiflerde, köylerimizde örgütlenerek haklarımızı almalıyız.”

Üreticilere destek veren SOL Parti Tarım Çalışma Grubu Üyesi Mahmut Uludağ, şirket tarımcılığını gözeten bu tür anlaşmaların tarımda tekelleşmenin önünü açarak küçük üreticiyi uluslararası tekellerin işçisi haline getirmenin önünü açtığını kaydetti. 10 yıllık bu anlaşmanın üreticiye üretimden koparacağını belirten Uludağ, üreticilerin talebinin anlaşmanın geri çekilmesi olduğunu söyledi. Uludağ, “Küçük üreticin şarap üretmesi zaten neredeyse yasak. 300 litreden daha fazlasını üretmenin hapis cezası var” dedi.