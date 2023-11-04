Gümüşhane’de alacak verecek kavgasında silahlar konuştu: 1 ölü

Gümüşhane’nin Kelkit ilçesinde iki akraba arasında alacak verecek meselesi nedeniyle çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti.

Gümüşhane'nin Kelkit ilçesinde, borç- alacak nedeniyle tartıştığı Şeref K. tarafından tabancayla vurulan Mehmet Kalkan hayatını kaybetti.

Olay, öğleden sonra Gümüşhane’nin Kelkit ilçesi Aydın Doğan Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, aralarında alacak verecek davası bulunan ve teyze çocukları olduğu öğrenilen Şeref K. (82) ile Mehmet Kalkan (71) cadde üzerinde karşı karşıya geldi. İki akraba arasında çıkan tartışma esnasında rafından olay yerinde yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybederken, Şeref K. belinden çıkardığı silahla Mehmet Kalkan’a iki el ateş etti.

Kanlar içerisinde yere yığılan Mehmet Kalkan, 112 acil sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybederken, Şeref K. olayın ardından Kelkit İlçe Emniyet Müdürlüğüne giderek teslim oldu.