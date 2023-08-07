'Günaydın' tepkileri: İletişim Başkanlığı’ndan Ali Erbaş yalanlaması

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’ın ‘günaydın’ kelimesiyle ilgili söylediği iddia edilen sözler, İletişim Başkanlığı tarafından yalanlandı.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’ın “Günaydın demek cahiliye dönemi adetidir” ifadesini kullandığına dair iddialar, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından yalanlandı.

İletişim Başkanlığı’na bağlı olarak faaliyet gösteren Dezenformasyonla Mücadele Merkezi’nden yapılan açıklamada, “Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’ın ‘Günaydın demek cahiliye dönemi adetidir’ şeklinde bir açıklamasının olduğu iddiaları gerçek değildir. Ali Erbaş, ilk olarak 2021 yılında ortaya atılan bu iddiayı yalanlayarak kendisinin de ‘günaydın’ kelimesini kullandığını belirtmişti” dendi.

📌Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’ın “Günaydın demek cahiliye dönemi adetidir” şeklinde bir açıklamasının olduğu iddiaları gerçek değildir.



➡️Ali Erbaş, ilk olarak 2021 yılında ortaya atılan bu iddiayı yalanlayarak kendisinin de “günaydın” kelimesini kullandığını belirtmişti. pic.twitter.com/rQljnPVzaD — Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (@dmmiletisim) August 7, 2023

Erbaş, 2021’de gündeme gelen iddiaların ardından yaptığı açıklamada, “Hiçbir yerde ‘Günaydın demek cahiliye adetidir’ ya da ‘Günaydın demeyiniz’ gibi bir sözüm asla olmamıştır. Kaldı ki ben de zaman zaman aynı hitap şeklini kullanıyorum” demişti.

Sosyal medyada bugün gündeme gelen iddiada, Erbaş’ın “Günaydın demek cahiliye dönemi adetidir” dediği ve ‘günaydın’ yerine, “Essalamü aleyna ve ala ibadillahissalihin” denmesi gerektiğini söylediği öne sürülmüştü.