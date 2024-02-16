Güncel ATM para çekme limiti: ATM nakit işlem limiti ne kadar, kaç tl?

Bankalar ATM para çekme işlem başı limiti güncellendi. Geçtiğimiz dönemlerde ATM nakit işlem limiti 5 bin TL'yken birçok banka güncel ATM para çekme limitini artan enflasyon sebebiyle arttırdı. Peki, ATM nakit işlem limiti ne kadar, kaç tl? İşte Güncel ATM para çekme limiti!

ATM para çekme limiti | Özel ve kamu birçok bankanın güncel ATM para çekme limitini güncellemesinin ardından yurttaşlar ATM nakit işlem limiti ne kadar, kaç tl araştırması yapmaya koyuldu. Bankalar ülke genelinde artan enflasyon sebebiyle önceki dönemlerde 5 bin TL olan ATM para çekme limitini güncelledi. Peki, ATM nakit işlem limiti ne kadar, kaç tl? İşte Güncel ATM para çekme limiti!

Güncel ATM para çekme limiti

Yurttaşların banka şubelerine gitmeden para çekebilmeleri için kullandıkları ATM'lerde para çekme limiti güncellendi. 5.000 TL olan ATM para çekme limiti 10.000 TL olarak güncellendi. Bazı bankalar ise 5 bin lira olan ücretsiz nakit çekim limitini yüzde 200 artırarak güncel ATM para çekme limitini 15.000 TL olarak duyuruldu.

ATM nakit işlem limiti ne kadar, kaç tl?

Banka müşterilerinin ATM'lerde banka kartlarıyla günlük ücretsiz olarak gerçekleştirdikleri nakit işlem limiti güncellendi. Birçok bankada ATM nakit işlem limiti 10.000 TL olarak güncellendi. Bazı özel bankalar ise ATM nakit işlem limitini 15.000'ye yükseltti.