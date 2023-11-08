Güncel banka faiz oranları: İşte Denizbank, QNB Finansbank, TEB faiz oranları

Merkez Bankası'nın, faizi üst üste artırarak yüzde 35'e yükseltmesiyle birlikte yurttaşlar güncel banka faiz oranlarını araştırmaya başladı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK), faiz kararını açıklamasının ardından yurttaşlar Denizbank, QNB Finansbank, TEB faiz oranlarının kaç olduğunu araştırıyor. Güncel banka faiz oranları ne kadar? İşte Denizbank, QNB Finansbank, TEB faiz oranları

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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK), faizi üst üste üçüncü kez artırarak yüzde 25'e yükseltmesiyle birlikte yurttaşlar güncel banka faiz oranlarını araştırmaya başladı. Birçok banka faiz oranlarını yeni karara göre yeniden düzenlerken yurttaşlar Denizbank, QNB Finansbank, TEB faiz oranlarının kaç olduğunu araştırıyor. Güncel banka faiz oranları ne kadar? İşte Denizbank, QNB Finansbank, TEB faiz oranları Güncel banka kredi faiz oranları Banka Faiz Oranı Yatırılan Tutar Vade Sonu Tutar Net Kazanç QNB FİNANSBANK %42 350.000 TL 12.243,29 TL 362.243,29 TL YAPI KREDİ %33 350.000 TL 9.619,73 TL 359.619,73 TL VAKIFBANK %39 350.000 TL 11.368,77 TL 361.368,77 TL DENİZBANK %42 350.000 TL 12.243,29 TL 362.243,29 TL AKBANK %40 350.000 TL 11.660,27 TL 361.660,27 TL HALKBANK %29 350.000 TL 8.453,7 TL 358.453,7 TL TEB %40 350.000 TL 11.660,27 TL 361.660,27 TL GARANTİ BWA %37 350.000 TL 10.785,75 TL 360.785,75 TL ENPARA.COM %32 350.000 TL 9.328,22 TL 359.328,22 TL