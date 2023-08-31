Güncel banka kredi faiz oranları: İşte Halkbank, Ziraat Bankası, Akbank, Vakıfbank kredi faiz oranları
Merkez Bankası'nın, faizi üst üste üçüncü kez artırarak yüzde 25'e yükseltmesiyle birlikte yurttaşlar güncel banka kredi faiz oranlarını araştırmaya başladı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK), faiz kararını açıklamasının ardından yurttaşlar Halkbank, Ziraat Bankası, Akbank, Vakıfbank kredi faiz oranlarının kaç olduğunu araştırıyor. Güncel banka kredi faiz oranları ne kadar? İşte Halkbank, Ziraat Bankası, Akbank, Vakıfbank kredi faiz oranları
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK), faizi üst üste üçüncü kez artırarak yüzde 25'e yükseltmesiyle birlikte yurttaşlar güncel banka kredi faiz oranlarını araştırmaya başladı. Birçok banka kredi faiz oranlarını yeni karara göre yeniden düzenlerken yurttaşlar Halkbank, Ziraat Bankası, Akbank, Vakıfbank kredi faiz oranlarının kaç olduğunu araştırıyor. Güncel banka kredi faiz oranları ne kadar? İşte Halkbank, Ziraat Bankası, Akbank, Vakıfbank kredi faiz oranları
Güncel banka kredi faiz oranları
|Banka
|İhtiyaç Kredisi Faiz Oranı
|Taşıt Kredisi Faiz Oranı
|Konut Kredisi Faiz Oranı
|QNB FİNANSBANK
|%1,99
|%4,14
|%3,21
|YAPI KREDİ
|%4,23
|%5,70
|%3,19
|VAKIFBANK
|%2,69
|%2,54
|%2,19
|DENİZBANK
|%2,89
|%4,49
|%3,29
|AKBANK
|%3,69
|%4,89
|%2,99
|ZİRAAT BANKASI
|%2,84
|%2,65
|%0,89
|HALKBANK
|%2,89
|%2,69
|%2,19
QNB Finansbank kredi faiz oranları
QNB Finansbank'ta ihtiyaç kredisi faiz oranı yüzde 1,99, taşıt kredisi faiz oranı yüzde 4,14, konut kredisi faiz oranı ise yüzde 3,21 seviyesinde.
Yapı Kredi kredi faiz oranları
Yapı Kredi ihtiyaç kredisi faiz oranı yüzde 4,23, taşıt kredisi faiz oranı yüzde 5,70, konut kredisi faiz oranı ise yüzde 3,19 seviyesinde.
Vakıfbank kredi faiz oranları
Vakıfbank ihtiyaç kredisi faiz oranı yüzde 2,69, taşıt kredisi faiz oranı yüzde 2,54, konut kredisi faiz oranı ise yüzde 2,19 seviyesinde.
Denizbank kredi faiz oranları
Denizbank ihtiyaç kredisi faiz oranı yüzde 2,89, taşıt kredisi faiz oranı yüzde 4,49, konut kredisi faiz oranı ise yüzde 3,29 seviyesinde.
Akbank kredi faiz oranları
Akbank ihtiyaç kredisi faiz oranı yüzde 3,69, taşıt kredisi faiz oranı yüzde 4,89, konut kredisi faiz oranı ise yüzde 2,99 seviyesinde.
Ziraat Bankası kredi faiz oranları
Ziraat Bankası ihtiyaç kredisi faiz oranı yüzde 2,84, taşıt kredisi faiz oranı yüzde 2,65, konut kredisi faiz oranı ise yüzde 0,89 seviyesinde.
Halkbank kredi faiz oranları
Halkbank ihtiyaç kredisi faiz oranı yüzde 2,89, taşıt kredisi faiz oranı yüzde 2,69, konut kredisi faiz oranı ise yüzde 2,19seviyesinde.