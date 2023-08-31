Güncel banka kredi faiz oranları: İşte Halkbank, Ziraat Bankası, Akbank, Vakıfbank kredi faiz oranları

Merkez Bankası'nın, faizi üst üste üçüncü kez artırarak yüzde 25'e yükseltmesiyle birlikte yurttaşlar güncel banka kredi faiz oranlarını araştırmaya başladı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK), faiz kararını açıklamasının ardından yurttaşlar Halkbank, Ziraat Bankası, Akbank, Vakıfbank kredi faiz oranlarının kaç olduğunu araştırıyor. Güncel banka kredi faiz oranları ne kadar? İşte Halkbank, Ziraat Bankası, Akbank, Vakıfbank kredi faiz oranları

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