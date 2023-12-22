Güncel FAST limiti: FAST işlem limiti ne kadar, kaç tl?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), FAST sisteminin işlem başı limiti güncelledi. Peki, FAST işlem limiti ne kadar, kaç tl? İşte güncel FAST limiti!

FAST işlem limiti ne kadar, kaç tl? | Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Fonların Anlık ve Sürekli Transferi (FAST) sisteminin limitini güncellemesinin ardından yurttaşlar FAST işlem limiti ne kadar, kaç tl araştırması yapmaya koyuldu. TCMB'nin internet sitesinde yer alan bilgilere göre, önceden 20 bin tl olan FAST sisteminin işlem başı limiti güncellenerek limit artışına gidildi. Peki, FAST işlem limiti ne kadar, kaç tl? İşte güncel FAST limiti!

FAST işlem limiti ne kadar, kaç tl?

FAST sisteminde bir işlem limiti bulunmazken, işlem başına en fazla 50 bin lira gönderilebilecek. FAST-TR Karekod kullanılarak gerçekleştirilecek dinamik doğrulamalı iş yeri ödemelerinde ise tek seferde 100 bin liraya kadar işlem yapılabilecek.

Güncel FAST limiti

7 gün 24 saat gerçekleştirilebilen anlık para gönderme sistemi olan FAST yani Fonların Anlık ve Sürekli Transferi sisteminde TCMB'nin açıklamasına göre üst limit güncellendi buna göre güncel FAST limiti şu şekilde:

Bireysel Hesaplar: İşlem başına en fazla 50 bin TL

İşlem başına en fazla 50 bin TL Ticari Hesaplar (FAST-TR Karekod): İşlem başına en fazla 100 bin TL

Merkez Bankası'ndan açıklama

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) internet sitesinde yer alan bilgilendirmede şu ifadelere yer verildi:

"FAST Sisteminde işlem başına uygulanacak bir üst limit bulunmaktadır. Sistem 8 Ocak 2021'de ödemelerin üst limiti 50 TL olarak işletime alınmış olup kademeli olarak artırılarak 21 Aralık 2023 tarihi itibariyle işlem başına ödemelerin üst limiti 50.000 TL'ye yükseltilmiştir.

FAST-TR Karekod kullanılarak gerçekleştirilecek dinamik doğrulamalı iş yeri ödemelerinde ise tek seferde 100.000 TL'ye kadar işlem yapılabilmektedir."

FAST nedir?

FAST (Fonların Anlık ve Sürekli Transferi) Sistemi, Merkez Bankası tarafından yeni işletime alınan bir anlık ödeme sistemidir. Bu sistemde, ödemeler 7/24 saat boyunca anında gerçekleşir ve ödemenin tarafları, bankalar aracılığıyla ödemenin durumu hakkında anında bilgilendirilir.

FAST hangi saatlerde çalışır?

FAST (Fonların Anlık ve Sürekli Transferi) Sistemi, 7/24 saat boyunca her an gerçekleştirilebilir.

FAST ne zaman hesaba geçer?

FAST Sistemi, anlık ödemeleri sağlayan bir sistemdir. Ödeme talimatınızı onayladığınız an, finansal kuruluşunuz talimatı FAST'a gönderir. Bu şekilde, ödemeniz saniyeler içinde karşı finansal kuruluştaki alıcının hesabına geçer. Ödeme alan kullanıcı, hesabına anında gelen fonu hemen kullanabilir. İşlemler 25 saniye içinde tamamlanmazsa, işlemler otomatik olarak iptal edilir. İptal edilen işlemlerle ilgili bilgi, gönderen ve alan müşteriye finansal kuruluşları tarafından iletilir.