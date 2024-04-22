Günde 688 uyuşturucu olayı

Etkin mücadelede gösterilen zafiyet, uyuşturucuya bağlı suçlardaki artış ile ortaya çıktı. 2023’te uyuşturucu madde satmak ya da kullanmaktan 251 bin 103 kişiye işlem yapılırken günde 688, saatte ise 35 olay yaşandı.

Mustafa BİLDİRCİN

Türkiye’nin yakıcı sorunlarından olan uyuşturucu kullanımı ve uyuşturucuya bağlı suçlarda çarpıcı artış kaydedildi.

Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı’nın verileri de Türkiye’deki uyuşturucu batağının ulaştığı noktayı gözler önüne serdi.

Etkin mücadelede gösterilen zafiyet ve “Bağımlılıkla mücadele” bütçesine vurulan makas, Türkiye’yi adeta bir uyuşturucu cehennemine çevirdi. CHP Milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi’nin Emniyet ve Jandarma verileri üzerinden hazırladığı çalışma, Türkiye’deki uyuşturucu batağını açığa çıkardı.

SAATTE 28 OLAY

Resmi verilere göre, Türkiye’de 2023 yılında 251 bin 103 uyuşturucu olayı meydana geldi. Buna göre, 2023’te günde 688, saatte 28 uyuşturucu olayı yaşandığı belirtildi. Olaylarda toplam 312 bin 148 kişi gözaltına alındı. 2020-2023 döneminde uyuşturucu ile ilgili hakkında işlem yapılan kişi sayısı ise 1 milyon 77 bin 148 oldu. Verileri değerlendiren CHP’li İlgezdi, “İktidarın uyuşturucu ile mücadele için hiçbir şey yapmadığı bu rakamlarla kanıtlanıyor” dedi.

İKTİDARIN AMACI NE?

Türkiye’ye adeta zehir saçıldığını kaydeden İlgezdi, şu değerlendirmeyi yaptı: “Çocuk yaşa düşen uyuşturucu kullanımı geleceğimizi açık açık tehdit ederken ülkemizi uyuşturucu cehennemine çeviren iktidar neyi amaçlamaktadır? 2023’te yakalanan captagon hap miktarı Türkiye nüfusunun yarısına ulaşmış durumda. Bunlar kolluk kuvvetleri tarafından yakalanan miktarlar. Peki ya ele geçirilemeyen uyuşturucu maddelerinin geleceğimizi karartmasını önlemek amacıyla ne yapılıyor, hiçbir şey.”

GÜNDE 202 KİLO ESRAR

Yakalanabilen uyuşturucu miktarına yönelik veriler de dikkati çekti.

Toplumun birçok kesimini bataklığa sürükleyen uyuşturucu olaylarına ayna tutan verilerde, 2023’te yakalanan uyuşturucu maddenin türü ve miktarı şöyle sıralandı:

• 73 bin 507 kilo esrar,

• 142 milyon 708 bin 414 kök kenevir bitkisi,

• 16 milyon 964 bin 403 kök haşhaş bitkisi,

• 3 bin 73 kilo 317 gram eroin,

• Bin 637 kilo 22 gram kokain,

• 4 milyon 23 bin 212 tane ecstasy,

• Bin 781 kilo 869 gram bonzai,

• 19 bin 386 kilo 561 gram metamfetamin